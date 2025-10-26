Rui Costa vence eleições do Benfica por larga margem e disputa segunda volta com Noronha Lopes

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Rui Costa (Lista G) venceu as eleições do Benfica por larga margem, com 42,13% dos votos, mas sem maioria absoluta, o que significa que terá disputar uma segunda volta (8 de novembro) com João Noronha Lopes (Lista F), o segundo candidato mais votado (30,26%).



Rui Costa a votar

O atual presidente das águias venceu em 94 das 108 secções de voto, espalhadas por todo o mundo, sendo que em território nacional só não conseguiu levar a melhor em Paço de Arcos e no Pavilhão 2 da Luz, onde João Noronha Lopes foi o favorito dos sócios do Benfica. De resto, o gestor também ganhou em 11 secções de voto no estrangeiro. João Diogo Manteigas venceu em Marselha.

Luís Filipe Vieira (Lista E) ficou em 3.º lugar (13,86%), à frente de João Diogo Manteigas (Lista C, 11,48%), Martim Mayer (Lista B, 2,10%) e de Cristóvão Carvalho (Lista D, 0,18%).