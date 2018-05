A cronologia da passada terça-feira, dia em que um grupo de cerca de 50 adeptos afectos à claque do Sporting Juventude Leonina entrou na Academia de Alcochete e agrediu jogadores e equipa técnica, começa a ficar mais clara. A retirada de alguns elementos do grupo, noticiada pela SÁBADO esta sexta-feira, permitiu perceber que o presidente dos "leões", Bruno de Carvalho, e alguns dos elementos do grupo, como o antigo líder da claque Fernando Mendes, se cruzaram na Academia.

Seriam 16h55, quando o oficial de ligação aos adeptos do Sporting, Bruno Jacinto, avisou Ricardo Gonçalves, director adjunto de operações da Academia, que um grupo de elementos da Juventude Leonina estava a caminho para falar com jogadores. Cerca de 15 minutos depois, o grupo entra no local sem qualquer oposição. Entre eles, estão Fernando Mendes e Nuno Torres, nome que ganha impacto em todo o ataque, por ter confirmado ter sido ele que retirou alguns elementos da claque do local. "Não entrei encapuzado", garantiu Torres em declarações a vários meios de comunicação esta sexta-feira. Segundo o mesmo, Mendes tinha uma reunião marcada com a equipa técnica e os jogadores e o grupo esperava "um pedido de desculpas formal aos adeptos", depois da derrota e incidentes na Madeira. Segundo o Record, fontes próximas ao clube e a Jorge Jesus negam que estivesse qualquer encontro agendado.

"Entrei com o carro, fui autorizado pelo Sporting, pelos responsáveis, pela segurança, sem problema nenhum. Entrei com o carro, já lá estava a minha matrícula. Não sei quem deu autorização", acrescentou.

O condutor do carro garante ainda sentir-se revoltado por ver o nome num episódio em que nega ter participado. "Estão a crucificar-me por uma situação que nada tenho a ver. Fui lá para tentar ajudar depois do que se passou. Não entrei encapuzado dentro das instalações. Tenho um negócio a gerir, a manter. Tenho os meus filhos para sustentar, os filhos dos meus empregados. Tenho obrigações financeiras para cumprir e o que me foi feito durante o dia de hoje é muito revoltante. Vou lá tentar ajudar o Sporting e sou crucificado desta maneira", rematou.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, chega à Academia às 18h37 – no local, ainda estão Fernando Mendes e mais três elementos da claque que entraram no local. Menos de uma hora depois, Nuno Torres regressa ao local, ao volante de um BMW azul, para retirar do local esses elementos – e garante que foi devidamente autorizado pelos "leões" para entrar na Academia.

Dois minutos depois, volta a sair. Segundo o Record, todos os elementos foram identificados pela GNR e autorizados a abandonar o local.

A polémica que envolve o Sporting agravou-se nos últimos dias, depois da derrota da equipa de futebol no domingo, no último jogo da I Liga de futebol, frente ao Marítimo, que fez o clube de Alvalade perder o segundo lugar para o Benfica.

Antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting defronta o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na academia de Alcochete, na terça-feira, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes. Tal como a SÁBADO adiantou, foram 30 minutos de ameaças, agressões, lançamentos de tochas, coacção, amedrontamento, um incêndio pelo caminho e a reclusão forçada dos jogadores e equipa técnica do Sporting no balneário da Academia de Alcochete, para onde foram arremessadas quatro tochas, ao mesmo tempo que se gritava: "Vocês são uns filhos da puta, cabrões! Vocês são um monte de merda! Vamos-vos matar [sic]! Vocês estão fodidos! Vamos-vos arrebentar a boca toda! Não ganhem no Domingo que vocês vão ver"! Os detalhes do momento constam da descrição feita pela procuradora do Ministério Público do Montijo sobre a tarde de terça-feira no local de treinos do Sporting, a que a SÁBADO teve acesso.



Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na quarta-feira sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o director desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.



O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia-Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou ao fim do dia que se irá manter no cargo.



"O Sporting está a ser, nestes últimos dias, alvo de um ataque interno e externo sem precedentes na sua história. O objectivo é claramente obrigar à nossa demissão. Para que fique claro, desde já, não nos vamos demitir. Sentimos que o novo dever é, a bem do Sporting, ficar", disse.