O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, responsabilizou, este sábado, alguns jogadores do plantel do Sporting pelos acontecimentos da passada terça-feira, na Academia do clube, em Alcochete. Bruno de Carvalho apontou o dedo ao guarda-redes Rui Patrício, dizendo que este "não pode nem deve nos estacionamentos dirigir-se a sócios e adeptos a chamar nomes e a dizer que sabiam que estavam pagos"."Não devemos entrar neste tipo de situações com os adeptos. Alguma vez estou a dizer que merecia um ato criminoso? Nunca! Mas de facto tiveram um início mas não não foi no presidente nem na direcção", declarou numa conferência de imprensa "Tive uma reunião e disse que tinha sido uma desilusão mas que nos tínhamos de focar. Todos eles responderam que sim e fui perguntar a um atleta do Sporting se ele tinha a noção do que era virar-se a um líder de uma claque e ele respondeu-me que tinha um sangue quente mas temos de ter atenção com o que fazemos. Fui falar com o outro e disse que só fui ajudar. E com outro, disse que não houve problemas. Isto na véspera do ataque hediondo mas disse aos jogadores que se houvesse qualquer indício ou ameaça para transmitirem a mim ou ao André [Geraldes]. Em momento algum transmitiram que havia aquele encontro apalavrado para terça-feira e podiam-me ter dito isso", disse ainda.