Despacho da magistrada judicial que aplicou as medidas de coação aos arguidos censurou fortemente as suas condutas, dizendo que denegriram a imagem do Sporting Clube de Portugal



Desporto só através da televisão. Serão assim os próximos meses do director geral do futebol do Sporting, André Geraldes, e de Gonçalo Rodrigues, elemento do Gabinete de Apoio ao Atleta, dois dos arguidos da operação Cashball, até que algumas das medidas de coação decretadas por uma juíza de instrução do Porto sejam levantadas. Vejamos: além de uma caução de 60 mil euros, ambos ficaram proibidos de contactar com "a estrutura directiva do Sporting Clube de Portugal e da sua SAD e com funcionários do clube", ou seja estão impedidos de falar com o próprio presidente, Bruno de Carvalho, assim como não podem entrar nas instalações do clube. Estão ainda proibidos de contactar com "quaisquer dirigentes desportivos, árbitros, agentes e jogadores de qualquer modalidadee desportiva". Ficaram também impedidos de contactar com restantes arguidos e de se ausentar para o estrangeiro".



Foi com fortes críticas aos suspeitos da Operação Cashball que uma juíza de instrução criminal do Porto terminou o despacho que aplicou as medidas de coação aos arguidos André Geral, director geral para o futebol do Sporting, Gonçalo Rodrigues, elemento do Gabinete de Apoio ao atleta, Paulo Silva e João Gonçalves, empresários de futebol. Para a magistrada judicial, os suspeitos "não tiveram pejo em desvirtuar a verdade desportiva em prejuízo de outros de clubes (...) e denegrir a imagem de um clube de grande expressão desportiva e social, como é o Sporting Clube de Portugal".



As suspeitas iniciais circunscreviam-se à actuação dos arguidos no contexto das modalidades amadoras, sobretudo no Andebol mas, após a análise das mensagens no Whatsapp do empresário Paulo Silva, rapidamente se alargaram a jogos da I Liga, como dois entre o Sporting e o Desportivo de Chaves, um para campeonato a 14 de Janeiro e outro para a Taça de Portugal, a 17 de Janeiro de 2017.



Indiciados pela prática de crimes de corrupção activa desportiva. a juíza de instrução considerou ainda que os arguidos no processo "atentaram contra o interesse público da verdade, lealdade e correcção na competição, manipulando resultados" no fenómeno desportivo, nos casos do futebol e andebol, que tem "enorme relevância na sociedade portuguesa". "A competição desportiva é uma actividade que deve ser salutar, saudável e verdadeira para ser respeitável e respeitada", terminou a magistrada.

Quanto aos outros dois arguidos detidos, os empresários Paulo Silva e João Gonçalves, ambos ficaram proibidos de contactar a estrutura directiva do Sporting e qualquer jogador, árbitro, dirigente de "qualquer modalidade".



A investigaçãoda Polícia Judiciária está agora a tentar apurar a origem e a finalidade de 60 mil euros guardados no cofre do gabinete de trabalho de André Geraldes. Existe a suspeita que o montante que estava em Alvalade seria um 'saco azul' de onde partiriam os pagamentos a jogadores e árbitros de andebol e futebol, que não poderiam ser contabilizados oficialmente. O próprio despacho da juíza refere a existências de suspeitas de que o dinheiro seria usado para as "finalidades" em causa no processo "Cashball", ou seja, pagamentos a árbitros e jogadores.



Este sábado, o Correio da Manhã avança existirem suspeitas sobre um aliciamento ao guarda-redes do Vitória de Setúbal Pedro Trigueira para o campeonato e para a Final da Taça da Liga, que os leões ganharam após a marcação de grandes penalidades. Trigueira não defendeu nenhum