O treinador do Sporting, Jorge Jesus, confirmou à GNR que o antigo líder da claque Juventude Leonina, Fernando Mendes, se encontrava presente na Academia de Alcochete durante a tarde de agressões. Jesus. porém, afirmou que Mendes nada fez para parar as agressões aos jogadores. Tudo ocorreu, segundo o depoimento do treinador à GNR, quando o próprio Jesus, depois de ter sido agredido no balneário, tentou socorrer-se, já no exterior, junto de Fernando Mendes. "Fernado, ajuda, estes gajos estão a bater nos jogadores, ajuda-me". Mendes respondeu: "A gente não veio aqui para bater, foi só para falar". O treinador acrescentou nas suas declarações que o anigo líder da Juve Leo acabou por não fazer nada para "impedir as agressões".Esta quinta-feira, a SÁBADO adiantou que depois de ter entrado em Alcochete, o grupo de cerca de 50 adeptos, que terá agredido jogadores e equipa técnica, partiu-se: uns abandonaram as instalações pela entrada principal, outros saltaram a vedação. Uns "6 ou 7", porém, mantiveram-se dentro da Academia. Alguns minutos após a fuga da maioria, o segurança que se encontrava na portaria recebeu uma chamada de Ricardo Vaz, elemento do Gabinete de Apoio aos jogadores, dizendo-lhe para "deixar entrar nas instalações um veículo de marca BMW de cor azul(…), sendo que essa viatura foi buscar os líderes das claques".Isto mesmo consta do depoimento prestado pelo segurança da empresa "2045", a que a SÁBADO teve acesso, na madrugada de 16 de Maio à GNR do Montijo. Ouvido como testemunha dos factos que ocorreram na tarde do dia 15, terça-feira, o segurança, porém, afirmou não ter retido a matrícula do carro que foi à Academia "resgatar" os tais líderes, afirmando apenas se recordar da letras "TT" na placa.Ontem, tal como a SÁBADO adiantou foram 30 minutos de ameaças, agressões, lançamentos de tochas, coacção, amedrontamento, um incêndio pelo caminho e a reclusão forçada dos jogadores e equipa técnica do Sporting no balneário da Academia de Alcochete, para onde foram arremessadas quatro tochas, ao mesmo tempo que se gritava: "Vocês são uns filhos da puta, cabrões! Vocês são um monte de merda! Vamos-vos matar [sic]! Vocês estão fodidos! Vamos-vos arrebentar a boca toda! Não ganhem no Domingo que vocês vão ver"! Esta é uma pequena parte da descrição feita pela procuradora do Ministério Público do Montijo sobre a tarde de terça-feira no local de treinos do Sporting, a que a SÁBADO teve acesso. Esta sexta-feira, no final dos interrogatórios no Tribunal do Barreiro, a magistrada deverá pedir a prisão preventiva para a maioria dos arguidos. Dos 23 detidos, apenas 9 aceitaram prestar declarações.Entretanto, Jorge Jesus acredita que Bruno de Carvalho (treinador e presidente do Sporting, respectivamente) terá dado "carta branca" a claques do clube de Alvalade para "apertarem" com jogadores e equipa técnica. O treinador leonino terá mesmo provas sobre este contacto entre dirigente e adeptos.Os contactos terão ocorrido logo a 6 de Abril, um dia depois da derrota da equipa em Madrid, frente ao Atlético (2-0), na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, apurou o jornal Público através de fonte próxima de Jorge Jesus.A mesma fonte explica que estas provas serão apresentadas às autoridades caso o treinador não chegue a acordo com a actual direcção dos "leões" para rescindir o seu contrato. O técnico tem uma reunião marcada para a próxima semana onde deve apresentar a sua desvinculação dos quadros da SAD (Sociedade Anónima Desportiva). Se condições não forem satisfatórias, Jesus planeia rescindir unilateralmente invocando justa causa.