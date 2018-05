Técnico ligou ao presidente para para desmentir notícias e garantir que não falou com nenhum jornalista.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, desmentiu ter na sua posse provas de que o presidente do clube, Bruno de Carvalho, combinado com as claques qualquer acção contra os jogadores. Em declarações à SIC, o técnico garantiu que assim que viu as notícias publicadas na manhã desta sexta-feira ligou ao líder do clube de Alvalade para desmentir as mesmas e garantir que não falou com nenhum jornalista.



Na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting defronta o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes. A estação de Carnaxide avançou ainda que Jorge Jesus disse que era "bom" que nada tivesse acontecido.



Esta sexta-feira, o Público revelou que Jorge Jesus acreditaria que Bruno de Carvalho teria dado "carta branca" a claques do clube de Alvalade para "apertarem" com jogadores e equipa técnica. O treinador leonino teria mesmo provas sobre este contacto entre dirigente e adeptos.



Os contactos terão ocorrido logo a 6 de Abril, um dia depois da derrota da equipa em Madrid, frente ao Atlético (2-0), na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.



Fonte próxima de JJ avançou ao jornal que estas provas seriam apresentadas às autoridades caso o treinador não chegasse a acordo com a actual direcção dos "leões" para rescindir o seu contrato.