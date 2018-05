O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não vai falhar a final da Taça de Portugal, este domingo, no Jamor, apesar dos problemas que têm afectado os "leões" na última semana. O líder do clube de Alvalade não decidiu ainda onde verá o jogo: na tribuna, na bancada ou no banco de suplentes.Segundo o Record, esta hipótese desagrada a equipa principal, que não quer o presidente perto do banco de suplentes por considerar que se trata de um foco de instabilidade. A Bola avança mesmo que os jogadores também não querem BdC no balneário antes da partida começar.A presença de Bruno de Carvalho na tribuna também poderá causa alguns problemas. O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, já anuncio que não vai ao jogo, enquanto o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ainda não confirmou a presença no jogo.Na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting defronta o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o director desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou ao fim do dia que se irá manter no cargo.