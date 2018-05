O condutor do BMW que entrou em Alcochete para retirar os líderes da Juventude Leonina após as agressões aos atletas na Academia dos "leões", na terça-feira, garantiu ter sido autorizado pelo Sporting para entrar no local. Como a SÁBADO revelou esta sexta-feira, depois de meia hora de terror na Academia do Sporting, o grupo de cerca de 50 adeptos, que terá agredido jogadores e equipa técnica, partiu-se: uns abandonaram as instalações pela entrada principal, outros saltaram a vedação. Uns "6 ou 7", porém, mantiveram-se dentro da Academia. Alguns minutos após a fuga da maioria, o segurança que se encontrava na portaria recebeu uma chamada de Ricardo Vaz, elemento do Gabinete de Apoio aos jogadores, dizendo-lhe para "deixar entrar nas instalações um veículo de marca BMW de cor azul(…), sendo que essa viatura foi buscar os líderes das claques".

Nuno Torres ia ao volante do carro azul modelo 420 Grand Coupé Pack M, está à venda por 53.900 euros no stand Torres Car, segundo o Record. "[Quando cheguei] já a situação tinha acontecido, não estava lá ninguém. O Jesus estava um pouco ensanguentado e fiquei com uma garrafa de água a tentar ajudá-lo. Foi a única pessoa que vi mais ensanguentada. Tinha sangue nos lábios. Fui buscar o meu carro e voltei para buscar o Fernando Mendes. Não fizemos mais nada", contou à em declarações à SIC.









A polémica que envolve o Sporting agravou-se nos últimos dias, depois da derrota da equipa de futebol no domingo, no último jogo da I Liga de futebol, frente ao Marítimo, que fez o clube de Alvalade perder o segundo lugar para o Benfica.



Antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting defronta o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na academia de Alcochete, na terça-feira, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.



Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na quarta-feira sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o director desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.



O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia-Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou ao fim do dia que se irá manter no cargo.



"O Sporting está a ser, nestes últimos dias, alvo de um ataque interno e externo sem precedentes na sua história. O objectivo é claramente obrigar à nossa demissão. Para que fique claro, desde já, não nos vamos demitir. Sentimos que o novo dever é, a bem do Sporting, ficar", disse. O condutor do carro garante ainda sentir-se revoltado por ver o nome num episódio em que nega ter participado. "Estão a crucificar-me por uma situação que nada tenho a ver. Fui lá para tentar ajudar depois do que se passou. Não entrei encapuzado dentro das instalações. Tenho um negócio a gerir, a manter. Tenho os meus filhos para sustentar, os filhos dos meus empregados. Tenho obrigações financeiras para cumprir e o que me foi feito durante o dia de hoje é muito revoltante. Vou lá tentar ajudar o Sporting e sou crucificado desta maneira", rematou.

"Entrei com o carro, fui autorizado pelo Sporting, pelos responsáveis, pela segurança, sem problema nenhum. Entrei com o carro, já lá estava a minha matrícula. Não sei quem deu autorização", acrescentou.