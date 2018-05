Tal como a

foram 30 minutos de ameaças, agressões, lançamentos de tochas, coacção, amedrontamento, um incêndio pelo caminho e a reclusão forçada dos jogadores e equipa técnica do Sporting no balneário da Academia de Alcochete, para onde foram arremessadas quatro tochas, ao mesmo tempo que se gritava: "Vocês são uns filhos da puta, cabrões! Vocês são um monte de merda! Vamos-vos matar [sic]! Vocês estão fodidos! Vamos-vos arrebentar a boca toda! Não ganhem no Domingo que vocês vão ver"! Esta foi uma pequena parte da descrição feita pela procuradora do Ministério Público do Montijo sobre a tarde de terça-feira no local de treinos do Sporting, a que a SÁBADO teve acesso. No final dos interrogatórios no Tribunal do Barreiro, a magistrada deverá pedir a prisão preventiva para a maioria dos arguidos. Dos 23 detidos, apenas 9 aceitaram prestar declarações - o último é ouvido este sábado.

A imagem dos ferimentos de Bas Dost tornaram-se um dos símbolos das agressoes de que foram alvo os jogadores do Sporting na terça-feira, na Academia dos "leões" em Alcochete. Às autoridades, o internacional holandês contou como não foi logo agredido, a maneira como foi atingido com algo que pensa ser um cinto e o medo que ficou depois.Dost estava a finalizar o treino no ginásio quando viu o grupo de cerca de 50 pessoas a tentarem invadir os balneários da equipa sénior. "Perplexo", segundo o Observador que teve acesso ao testemunho prestado pelo atleta à GNR do Montijo, procurou juntar-se aos colegas quando passou por dois elementos "a cerca de um metro de distância". Estes cumprimentaram-no com um sinal com o polegar, como se fosse um "ok". Depois, passou um outro grupo que não terá "interagido". O pior chegaria depois, quando um dos adeptos o agrediu com um "objecto" que o avançado acredita ter sido um cinco "dobrado em forma de chicote". Atingido na cabeça, Dost caiu no chão, sendo então agredido por outra pessoa.De acordo com o diário digital, o jogador disse ter chegado a perder a noção do "tempo e do lugar" e ter entrado em "estado de choque e de medo".

Jorge Jesus acredita que Bruno de Carvalho terá dado "carta branca" a claques do clube de Alvalade para "apertarem" com jogadores e equipa técnica. O treinador leonino terá mesmo provas sobre este contacto entre dirigente e adeptos.



Os contactos terão ocorrido logo a 6 de Abril, um dia depois da derrota da equipa em Madrid, frente ao Atlético (2-0), na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, apurou o jornal Público através de fonte próxima de Jorge Jesus.



A polémica que envolve o Sporting agravou-se nos últimos dias, depois da derrota da equipa de futebol no domingo, no último jogo da I Liga de futebol, frente ao Marítimo, que fez o clube de Alvalade perder o segundo lugar para o Benfica.



Antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting defronta o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na academia de Alcochete, na terça-feira, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.



Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na quarta-feira sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o director desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.



O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia-Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou ao fim do dia que se irá manter no cargo.



"O Sporting está a ser, nestes últimos dias, alvo de um ataque interno e externo sem precedentes na sua história. O objectivo é claramente obrigar à nossa demissão. Para que fique claro, desde já, não nos vamos demitir. Sentimos que o novo dever é, a bem do Sporting, ficar", disse.