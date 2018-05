De líder aclamado e incontestado, em dois meses Bruno de Carvalho passou a dirigente indesejado alvo de todas as críticas. Cercado por adversários internos e por antigos aliados, enfrenta também investigações judiciais à sua gestão no Sporting.

A crise entre Bruno de Carvalho e o plantel do Sporting já estava instalada publicamente há mais de 24 horas. Críticas à exibição da equipa, comunicados de jogadores e pré -anúncios de suspensão através das redes sociais sucediam-se num curto espaço de tempo. Mas terão sido as mensagens privadas agressivas trocadas entre o presidente e alguns dos mais importantes jogadores do plantel sportinguista – na linha do que já vinha acontecendo há vários anos, sobretudo com os capitães Rui Patrício e William Carvalho – a quebrar definitivamente a relação entre as duas partes.



Desta vez, no auge do conflito, o alvo de Bruno de Carvalho acabou por ser Fábio Coentrão. Ao que a SÁBADO apurou, o lateral -esquerdo é visto pelo presidente do Sporting como o principal instigador do que considera ser uma autêntica "rebelião" dos jogadores. E terá sido com ele que iniciou uma acesa troca de SMS que culminou com Bruno de Carvalho a dizer a Fábio Coentrão que "tinha o destino traçado" e que ia ser "devolvido ao Real Madrid".



O jogador terá ficado muito exaltado e quereria vir a Lisboa confrontar pessoalmente Bruno de Carvalho. Só terá sido demovido porque na madrugada de sexta-feira para sábado, a pedido de alguns familiares, Carlos Mota, enfermeiro do Sporting e um amigo próximo do jogador, viajou de Alcochete para o Estoril, onde Coentrão vive, para o tranquilizar. Mais tarde, foi Mota – que a SÁBADO não conseguiu contactar – quem acompanhou o jogador até ao bar do Casino Estoril, onde foram fotografados por alguns adeptos, imagens que acabariam por ser publicadas no Correio da Manhã. Carlos Mota conseguiu acalmar Fábio Coentrão. Mas ao que a SÁBADO apurou, o seu gesto teve consequências: terá sido despedido na sequência do episódio. Já o jogador não quis comentar o caso.



O motivo imediato da crise inicial tinham sido as críticas públicas feitas pelo presidente sportinguista após a derrota por 2-0 frente ao Atlético de Madrid, a 5 de Abril. Através da sua página pessoal no Facebook, Bruno de Carvalho tinha apontado o dedo directamente a jogadores como Fábio Coentrão, Bas Dost e Gelson Martins. Desagradados, 19 jogadores do plantel reagiram com a publicação de um comunicado nas respectivas páginas nas redes sociais. E a resposta do presidente leonino não se fez esperar: mais uma vez através do Facebook, anunciou a suspensão dos atletas.



No entanto, estas críticas acabaram por ser apenas o culminar de anos de coexistência conflituosa entre Bruno de Carvalho e o plantel, com ataques constantes feitos ao longo do tempo. Os episódios dessa "guerra interna" são vários: em Novembro de 2014 foram críticas no Facebook após a derrota em Guimarães; o "puxão de orelhas" aos jogadores no balneário após o empate em Chaves em Janeiro de 2017 e o afastamento de Octávio Machado; por fim deu-se o "caso Adrien", que Bruno de Carvalho tentou fazer passar como um castigo exemplar (bloqueou a saída imediata do jogador para Inglaterra) para todos os atletas.



O pacificador Jesus e o bloqueio do accionista

Uma peça central de tudo o que aconteceu a seguir acabou por ser aquele que nos últimos anos foi o trunfo de Bruno de Carvalho junto da massa associativa: Jorge Jesus. Após as críticas que se seguiram à derrota com o Atlético de Madrid, o treinador confidenciou a alguns amigos que tinha o balneário em ebulição e que nem sequer conseguia dormir. No entanto, terá desde logo seguido o conselho desses mesmos amigos e a sua própria intuição: colocar-se ao lado dos atletas.



Já com a equipa em Lisboa, Bruno de Carvalho anunciava a suspensão dos jogadores contestatários. Foi uma decisão unilateral, pessoal e sem ter por base qualquer deliberação da direcção da SAD, um elemento fundamental para a elaboração de futuros processos disciplinares. Perante a impossibilidade de realizar uma reunião directiva – o administrador financeiro, Carlos Vieira, por exemplo, estava fora do País – Bruno de Carvalho terá ordenado a redacção de uma acta para que todos assinassem mais tarde, formalizando a suspensão.



Foi aí que surgiu um obstáculo sério à posição de Bruno de Carvalho. Ao que a SÁBADO apurou, o administrador Nuno Correia da Silva, que representa a Holdimo, a empresa de Álvaro Sobrinho detentora de 28,85% do capital da SAD do Sporting, recusou assinar o documento com argumentos que, na sua opinião, não estavam a ser devidamente ponderados: por um lado, as eventuais acções disciplinares levariam a uma depreciação do valor dos jogadores; por outro, haveria o risco de alguns deles saírem para clubes rivais. Isso travou o envio das notificações formais para os atletas.



A posição de Nuno Correia da Silva deu ainda mais força aos esforços desenvolvidos durante o passado sábado por Jorge Jesus, pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares e pelo team manager André Geraldes para evitar que o Sporting se apresentasse com a equipa B no jogo com o Paços de Ferreira, dia 8. De resto, a Holdimo viria a colocar uma parte da argumentação do seu representante no comunicado emitido na segunda -feira, a pedir a realização de uma Assembleia-Geral de accionistas, alegando com o "potencial prejuízo da actual clivagem no clube para os activos da sociedade", sublinhando que eles pertencem à SAD.



Foi já com a questão financeira como pano de fundo que, no sábado, André Geraldes foi buscar Bruno de Carvalho a casa para uma reunião em Alvalade com Jorge Jesus e Jaime Marta Soares – que esteve no estádio das 12h às 19h. De acordo com as fontes contactadas pela SÁBADO, o presidente da Mesa da Assembleia -Geral foi muito duro, ameaçando revogar o mandato do presidente do clube. O treinador, por seu lado, que há vários dias se desdobrava em contactos para acalmar os jogadores, deixou claro que retiraria consequências se fosse obrigado a jogar com a equipa B.



Ainda com Bruno de Carvalho decidido a seguir com os processos disciplinares, realizou-se depois a reunião de 20 minutos com todo o plantel principal. De acordo com várias fontes, o encontro foi "extraordinariamente tenso", com Bruno de Carvalho a colocar o líder da claque Juve Leo em alta voz para desmentir que alguma vez lhe tenha pedido para ameaçar os jogadores. Contudo, o presidente sportinguista terá mesmo feito ameaças que se tinham tornado recorrentes, como eventuais cortes salariais ou dispensas e manteve a intenção de punir disciplinarmente os atletas. Terá sido Jorge Jesus a evitar a ruptura total, o que depois lhe permitiu convocar todos os jogadores disponíveis.



O ambiente, porém, não desanuviou. Os jogadores seguiram para estágio, em Alcochete, enquanto o treinador ficou em Alvalade reunido com Marta Soares e Bruno de Carvalho. Jesus levou depois o presidente para o centro de estágio onde as conversas continuaram de forma mais descontraída. Contudo, ao que a SÁBADO apurou junto de fontes próximas de Jorge Jesus, o episódio e tudo o que aconteceu nos dias seguintes, com o treinador a colocar-se, definitivamente e em público, ao lado dos jogadores e dos adeptos, evidenciaram uma coisa óbvia: Jesus sabe que não tem mais condições para continuar a trabalhar com Bruno de Carvalho.



Aos pedidos de demissão feitos pelos adeptos durante e após o jogo com o Paços de Ferreira, sucederam-se as críticas por parte de "notáveis" sportinguistas e uma autêntica maratona de "reuniões de crise" para tentar encontrar uma solução para o futuro. Durante o dia e a noite de segunda-feira os elementos da Mesa da Assembleia -Geral estiveram reunidos durante várias horas. Chegou a ser feito um comunicado que, nessa noite, aguardava apenas pelo fim de uma reunião do Conselho Fiscal e Disciplinar, para ser divulgado. Segundo as fontes da SÁBADO, o objectivo seria "mostrar uma posição comum" e "manter a estabilidade possível". No entanto, até à hora de fecho desta edição, na terça-feira, o documento acabou por não ser divulgado por razões que a SÁBADO não conseguiu apurar.



Em público, a contestação continuou. À SÁBADO, Dias Ferreira considera que Bruno de Carvalho "está esgotado psicologicamente", fala em "autismo" e "problemas de saúde". O antigo dirigente revela que falou com o presidente do Sporting no passado dia 7 e mostrou-se preocupado com o rumo da conversa. "Contou-me que tem sofrido muitos ataques, não só em relação ao clube mas também ao nível pessoal. Ele não está bem, até em termos de saúde, está sem lucidez para resolver as coisas com calma e ponderação." Já Eduardo Barroso afirmou que "Bruno de Carvalho está em burnout, num stress brutal e precisa de descansar".



Por sua vez, Octávio Machado afirma que esta crise é o epílogo de um processo há muito anunciado. "Os jogadores fartaram-se das atitudes do presidente e decidiram dizer basta", diz à SÁBADO o ex-director-geral de futebol do Sporting, que saiu em ruptura com Bruno de Carvalho. "A equipa pensa no nós e o presidente no eu. É megalómano, está iludido pela febre do poder, do querer ser único. Ele não aceita opiniões de ninguém, pensa que sabe tudo, que é Deus no céu e o Bruno na Terra." Para Octávio Machado, a demissão de Bruno de Carvalho poderia resolver a crise. No entanto, não acredita que isso vá acontecer. "Ele não tem a coragem de se demitir. Está a lutar pela sua sobrevivência porque não tem mais nada para fazer. Só vive disto e pelos vistos não se importa de destruir o Sporting, de o levar consigo para o fundo", diz.



Alvo de investigações judiciais

Em paralelo com a crise interna no clube, Bruno de Carvalho poderá ser apanhado numa medida tomada há várias semanas: em sigilo, a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, a procuradora distrital de Lisboa, Maria José Morgado, e o director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Amadeu Guerra, decidiram criar uma equipa especial para investigar de forma sistemática a maior parte dos processos relacionados com crimes económico-financeiros que visam clubes desportivos. Um desses inquéritos visará, precisamente, os financiamentos e a restruturação financeira do Sporting, que começou em 2014/15. Um inquérito que, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, teve origem no conjunto de processos designados por "Universo Espírito Santo", mas que está a correr autonomamente.



Ao abrigo do plano de recuperação financeira do Sporting, concretizado pelo então presidente José Eduardo Bettencourt, o clube negociou com o BES e o BCP – então os maiores credores do clube – a emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) no valor de 55 milhões de euros, subscritos em partes iguais pelos bancos. Em 2011, cada um emprestou 27 milhões de euros, que se não fossem pagos até 17 de Janeiro de 2016, seriam convertidos em capital da SAD – ou seja, os bancos passariam a ser accionistas do clube, com aproximadamente 45% da sociedade.



Já com Bruno de Carvalho na presidência, em 2014 o clube fez uma nova restruturação financeira que evitou um cenário que não agradava nem ao clube nem aos bancos. O garrote dos empréstimos VMOC passou então para 2026 e, além dos VMOC A, emitidos em 2011, BCP e Novo Banco compraram outros 80 milhões de euros em VMOC B, que vencem igualmente em 2026.



Serão os contornos desta restruturação financeira que estarão agora a ser investigados pelo MP. Uma operação que permitiu também ao Sporting dar outros passos importantes: obter um novo financiamento de 20 milhões de euros para reembolsar o empréstimo obrigacionista Sporting SAD 2014, que vencia em Novembro desse ano; aumentar o capital social da Sporting SAD através da entrada de 20 milhões da Holdimo (empresa controlada por Álvaro Sobrinho que subscreveu 20 milhões de acções e devolveu ao clube a percentagem que detinha dos passes de vários atletas do clube); e a emissão pela SAD de 80 milhões de euros de VMOC, escriturais e nominativas, por um prazo de 12 anos e com preço de subscrição unitário de 1 euro cada. Ou seja, se até 16 de Dezembro de 2026 o Sporting não liquidar cerca de 80 milhões, os valores transformam-se em acções e os bancos ficam com a maioria do capital da SAD. Contas feitas, o Sporting tem 135 milhões em VMOCs.



Esta renegociação, com a intervenção de um banco (BES/Novo Banco) que teve de ser intervencionado pelo Estado, motivou a elaboração de uma petição que chegou à Assembleia da República. Subscrito por mais de quatro mil pessoas, o documento questionava o que seria uma espécie de "perdão da dívida" feita pelo BES. Durante a discussão, o deputado comunista Miguel Tiago levantou uma dúvida sobre o primeiro negócio entre o Sporting e o BES: "Porque é que um banco que não está interessado em ter capital de uma sociedade aceita emprestar-lhe dinheiro a troco de capital?" A petição acabou por "morrer", em 2016, no parlamento, sem outras iniciativas.



Já esta semana, o Sporting alertou que a realização de uma Assembleia-Geral para, eventualmente, destituir a direcção e convocar eleições colocava em causa uma emissão obrigacionista de 30 milhões de euros. Num comunicado enviado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), a administração da SAD considerou até que o processo interno poderia colocar em causa a "estabilidade financeira" da própria sociedade, já que uma reunião magna de sócios e o desencadear de um processo eleitoral "impediria a concretização atempada da nova oferta obrigacionista" de 30 milhões de euros, "fundamental para o cumprimento de compromissos financeiros da Sporting SAD" para "o reembolso do empréstimo obrigacionista emitido em 2015, com vencimento em Maio de 2018, e ainda o financiamento de operações de tesouraria da SAD".



Inquéritos paralelos a correr

A nova equipa especial só não será responsável por duas investigações relacionadas com o futebol: os já célebres casos dos emails do Benfica e o E-toupeira, respeitante a intrusões nos sistemas informáticos da Procuradoria -Geral da República, Tribunal Central de Investigação Criminal e da própria Política Judiciária.



A equipa de magistrados deverá integrar a procuradora Patrícia Barão, actualmente colocada no DCIAP e que já foi responsável pela investigação do processo Conforlimpa, uma megafraude fiscal superior a 42 milhões de euros. Outro elemento será Ana Catalão, uma procuradora que trabalhou durante vários anos com Rosário Teixeira nos processos Furacão, Monte Branco e Operação Marquês. O terceiro membro é Vera Camacho, procuradora adjunta da 9ª Secção do DIAP de Lisboa que o ano passado enviou um ofício ao Wordpress, o serviço que aloja o blogue Mercado de Benfica, que tem divulgado informações relacionadas com dirigentes benfiquistas e com o caso dos emails do clube da Luz.



Fontes judiciais e policiais consideraram, porém, que a concentração de investigações já em curso na equipa do DCIAP poderá provocar alguns contratempos. "A directoria da PJ do Porto e do DIAP, por exemplo, têm em curso processos muito delicados sobre viciação de resultados. Estar a mudar tudo nesta fase não faz muito sentido", diz à SÁBADO uma dessas fontes, acrescentando que ainda não se percebeu qual será o papel do trio de procuradoras.



Um dos inquéritos já em curso e que poderá ir parar às mãos da equipa especial é o que teve origem numa denúncia apresentada pelo ex-inspector da Judiciária e antigo vice-presidente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, contra Bruno de Carvalho, em Julho de 2017. O documento entregue então no DCIAP, a que a SÁBADO teve acesso, começa por denunciar o pagamento de comissões indevidas ao actual presidente sportinguista no âmbito da contratação de Junya Tanaka e também de Bruno César ao Estoril Sol.



No que respeita ao jogador brasileiro, a denúncia é extremamente detalhada e baseia-se em documentos divulgados na época pelo site Football Leaks e ainda em relatórios empresariais, quer da SAD do Sporting quer das empresas envolvidas no negócio. Em causa está o pagamento de 1,3 milhões de euros à Costa Aguiar Sports – que não tem qualquer contacto disponível – como comissão pela assinatura do atleta, quando Bruno César rescindiu contrato com o Estoril sem o pagamento de qualquer indemnização. Mais: o contrato de intermediação com a Costa Aguiar Sports terá sido assinado um dia depois da celebração do acordo com o futebolista brasileiro.



Numa das várias adendas que fez à denúncia original, Paulo Pereira Cristóvão, que não quis comentar o caso quando contactado pela SÁBADO, questiona ainda os motivos que terão levado, de acordo com documentos revelados pelo Football Leaks, o empresário espanhol José Fouto Galván a receber comissões pela transferência de cinco jogadores dos quais nunca foi empresário: Slimani, João Mário, Rúben Semedo, Cédric e Bruma.



A denúncia, que está a ser investigada, levanta ainda outras questões que têm sido discutidas no universo sportinguista: a alegada utilização indevida de fundos do Sporting para usufruto pessoal por parte de Bruno de Carvalho. Estarão em causa o recurso a advogados do clube para instaurar pelo menos quatro processos- -crime por difamação, a título pessoal, contra sócios do Sporting; a entrega a pessoas próximas do presidente sportinguista de telemóveis fornecidos pela operadora que mantém contrato com o clube; e o pagamento de viagens a familiares do presidente. Mais, o documento denuncia uma "promiscuidade entre a vida pessoal de Bruno de Carvalho e o clube" que terá tido o "seu corolário no passado dia 1 de Julho [de 2017] quando o mesmo usou a viatura que é paga pelo clube, com combustível pago pelo clube e com o motorista do clube para uso pessoal no seu próprio casamento", cujo catering foi também fornecido pela empresa que presta serviços em Alvalade e na Academia de Alcochete.



Vida pessoal e vida profissional

A relação com Joana Ornelas tem sido um dos aspectos que mais polémica tem provocado internamente. Os dois conheceram-se em Alvalade, onde Joana chegou em 2011 para trabalhar no Departamento de Marketing após uma licenciatura em Direito e um mestrado em Comunicação Organizacional. Os dois surgiram juntos publicamente no fim de 2016 e o noivado foi anunciado no início do ano seguinte. O dia escolhido para a boda, 1 de Julho, data de fundação do clube, indignou vários sportinguistas: a Gala Honoris Sporting teve de ser antecipada para 30 de Junho. Dois meses depois foi revelado que a mulher de Bruno de Carvalho deixara o Marketing do Sporting e passara a chefiar o Departamento de Business, Management e Public Affairs. Mais tarde levantou-se outra onda de espanto quando o presidente resolveu anunciar o nascimento da primeira filha em comum do casal – Leonor, que nasceu esta segunda-feira, dia 9 – nos ecrãs gigantes do Estádio de Alvalade, antes de um jogo frente ao Marítimo para a Taça da Liga.



Mas há outro factor que tem sido muito debatido internamente: o salário de Bruno de Carvalho. Depois de entrar em funções, o líder sportinguista – que não tem outros rendimentos conhecidos – aprovou um até então inédito pagamento de salários à administração, com retroactivos. Ficou com um ordenado de 5 mil euros brutos. Em 2015, de acordo com o relatório e contas, esse valor duplicou para os 10.500 euros brutos. E no ano seguinte, os custos com salários dispararam quando começaram a ser pagos ao presidente e aos administradores prémios variáveis indexados a objectivos e proporcionais aos resultados obtidos pela equipa de futebol. Total dos prémios pagos em 2016: 35.751,43 euros, de acordo com o relatório e contas do clube.



Segundo várias fontes contactadas pela SÁBADO, foram inúmeras as vezes que Bruno de Carvalho argumentou, internamente, que o seu ordenado e regalias deviam ser substancialmente aumentados, comparando-os com os dos jogadores e do treinador Jorge Jesus, que, disse várias vezes, viviam em "mansões" enquanto ele residia num apartamento.



Artigo originalmente publicado na edição n.º728, de 12 de Abril de 2018.