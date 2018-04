A SÁBADO recolheu depoimentos sobre as condições actuais do parque hospitalar e descobriu outros casos de degradação além do hospital São João do Porto

Temos más notícias: os problemas identificados na ala pediátrica do Hospital de São João, onde existem crianças a fazer quimioterapia nos corredores, quartos com buracos nas paredes e janelas sem cortinas, estão longe de ser os únicos. Tanto naquele hospital como na maioria das unidades hospitalares do país. O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, garante mesmo à SÁBADO que "é raro o dia" em que não recebe um comunicado de um problema num hospital.



Há serviços com tanta humidade que escorre água pelas paredes, ratos a conviveram lado a lado com os doentes, equipamentos fora do prazo há mais de uma década e corredores que já servem como enfermarias fixas.



Mas não é só: também há tempos de espera para uma consulta de mais de cinco anos; profissionais de saúde tão cansados que não conseguem garantir o horário das medicações; serviços que fecham por falta de enfermeiros especialistas e até internos (ou seja, médicos em formação) a assegurarem um bloco operatório quase sozinhos – o que se deve ao número insuficiente de médicos especialistas no país.



Faro, Beja, Portalegre, Évora, Viseu e Leiria, entre outros, são hospitais onde este problema é especialmente preocupante, detalha o bastonário da Ordem dos Médicos.



O diagnóstico do Sistema Nacional de Saúde é alarmante. "Tem vindo a degradar-se, com mais evidência nos últimos 10 anos. O parque hospitalar está velho e os equipamentos obsoletos", diz à SÁBADO Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros.



Além disso, há um problema de subfinanciamento crónico na saúde. "Existem hospitais que, a partir de determinado momento do ano, já não têm dinheiro para pagar medicamentos. O orçamento dado é muito inferior às suas necessidades", alerta Miguel Guimarães.



Conheça alguns dos principais e mais recentes casos de condições precárias em hospitais do país.



Ainda o São João, no Porto… Chuva e baratas

Está há mais de 10 anos a funcionar em contentores sujeitando os doentes a condições precárias como a convivência com moscas, ratos e até baratas. Trata-se de mais um problema no Hospital de São João, mais concretamente no serviço de Neurocirurgia. Foi essa a razão que motivou o director do serviço, Rui Vaz, a apresentar a sua demissão no final do ano passado.



À SÁBADO, o gabinete de comunicação do hospital indicou que as obras, que inicialmente estavam previstas começar no início de 2018, se vão iniciar agora, na próxima segunda-feira, dia 16.



Mas as irregularidades não ficam por aqui. O relatório feito pela Ordem dos Enfermeiros, na sequência de uma visita feita ao hospital no Verão de 2017, dá conta de problemas como a não existência de um circuito de limpos e sujos no bloco operatório e o facto de os doentes entrarem e saírem pelo mesmo sítio, assim como o material limpo e o contaminado.



Também no internamento de Traumatologia foi sinalizado que as janelas não tinham estores, nem equipamento de ventilação, atingindo o serviço temperaturas de 47 graus; que não existiam cortinas entre cada doente e que as camas em cada enfermaria estão juntas.



Confrontado com estas situações, a unidade indica que "as desconformidades apontadas pela Ordem dos Enfermeiros foram corrigidas".



Aveiro: 1900 dias de espera por uma consulta

Entre a realidade e aquilo que na prática acontece há uma grande distância, tanta quanto a diferença entre 60 dias e cinco anos. É esse o tempo de espera para uma consulta de dermatologia no Hospital de Aveiro, um dos casos mais dramáticos do país, avançou, há dias, o Diário de Notícias. Apesar de a unidade de saúde ter garantido que já conseguiu reduzir os tempos, a espera continua a ser superior a três anos.



A situação não é única. Na verdade, há pelo menos 74 consultas em vários hospitais do país cujo atraso é superior a um ano, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, de 30 de Novembro de 2017. As razões que justificam estes tempos têm a ver com a falta de profissionais de saúde e de vagas. Ortopedia, urologia e reumatologia são, à par da dermatologia, as piores situações de espera.



Importa referir que uma consulta de prioridade normal, referenciada pelo médico de família aos hospitais, deve ser realizada num tempo máximo de 120 dias – prazo em vigor desde o início deste ano. Se a consulta for urgente ou prioritária, a resposta deve ser dada em entre 30 a 60 dias.



Viseu: Mamógrafo fora do prazo. Mulheres sem mamografias

O equipamento tem 21 anos, já devia ter sido substituído há 11. Por essa razão, há três semanas, as mamografias foram suspensas no Hospital de São Teotónio, em Viseu, e as doentes estão a ser encaminhadas para unidades privadas ou para o IPO de Coimbra ou do Porto. As últimas a fazerem o exame no aparelho tiveram mesmo que o repetir, o que implicou exposição a maiores doses de radiação.



A denúncia feita pelo Sindicato dos Médicos apontou ainda outras lacunas naquela unidade de saúde, como a área exígua em que os doentes estão a fazer quimioterapia (uma área de 90 metros quadrados onde estão mais de 23 doentes) e a falta de recursos. Segundo a administração do hospital, não há candidatos aos concursos, nomeadamente em cardiologia, pneumologia, anestesiologia.



Faro: Hospital sobrelotado, altas precoces

Três directores de serviços de Medicina Interna do Hospital de Faro demitiram-se em Fevereiro deste ano por más condições de trabalho. Os profissionais de saúde alegaram que há falta de meios para dar resposta aos doentes o que está a pôr em causa o funcionamento da unidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.



Também os enfermeiros já se tinham queixado antes dos atrasos na abertura de concursos para a colocação de pessoal, assim como da sobrelotação das urgências e do número cada vez maior de doentes em macas.



À Lusa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, denunciou ainda que a falta de camas disponíveis tem levado as chefias a pressionar os profissionais de saúde a dar altas precoces aos doentes.



Barcelos: Calhas e cortinas para internar doentes nos corredores

Doentes internados nos corredores ao longo dos 12 meses do ano, onde não existe o cumprimento de regras básicas de controlo de infecção e onde já se encontram instaladas calhas e cortinas fixas para este efeito. É este o cenário que se pode encontrar no serviço de urgência do Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos.



A situação foi denunciada à Ordem dos Enfermeiros no início do ano, acompanhada por várias fotografias onde se podem ver as macas nos corredores e até doentes a serem alimentados ali. Bem como armários de armazenamento da medicação deteriorados.



Depois de uma visita à unidade, a Ordem dos Enfermeiros constatou a veracidade destas condições precárias e sinalizou a situação ao Ministério da Saúde, a 1 de Fevereiro de 2018.



Lisboa: Consulta de IVG e nefrologia pediátrica encerrados

No início do ano, o Hospital de Santa Maria suspendeu, por tempo indeterminado, a consulta de interrupção voluntária da gravidez por falta de enfermeiros especialistas. Razão: abriu um concurso nos cuidados de saúde primários em 2015 (que só agora foi concluído) e centenas de enfermeiros decidiram trocar o hospital por centros de saúde.



Em Fevereiro, a unidade de saúde do Centro Hospitalar de Lisboa Norte já tinha enviado 137 mulheres para realizarem a interrupção voluntária da gravidez numa clínica privada. Juntos, o Hospital de Santa Maria e o Hospital Pulido Valente perderam 16 enfermeiros das especialidades envolvidas nestas consultas.



Além deste, também o serviço de nefrologia pediátrica foi afectado pela saída dos enfermeiros especialistas e também se encontra encerrado desde o final do mês de Janeiro. Na passada quarta-feira, 11 de Abril, a deputada do CDS Isabel Galriça Neto denunciou a situação na audição de Mário Centeno no Parlamento sobre as dívidas dos hospitais. O ministro das Finanças afirmou, contudo, que já autorizou a colocação de mais enfermeiros ainda em Março.



A unidade, contudo, recusa que o serviço tenha fechado, alegando que, na verdade, apenas mudou de piso, segundo avançou o Observador.



Abrantes: 59 enfermeiros e 29 assistentes querem sair

"Doentes acomodados em macas estreitas pequenas sem almofadas, com grande risco de queda e feridas." Segunda: "quando não há macas onde deitar os doentes, já tendo esgotado cadeirões e cadeiras de rodas […], comprometemos o socorro pré-hospitalar a outras pessoas porque as ambulâncias ficam retidas à porta do hospital." Mais uma: "Não conseguimos cumprir o horário da medicação, e a probabilidade de erro aumenta por estarmos sobrecarregados e exaustos".



As queixas e alertas vêm da equipa de enfermagem do serviço de urgência do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT), da unidade de Abrantes. Constam de um manifesto público assinado pela equipa a 3 de Março de 2018. Os 53 enfermeiros e 29 assistentes operacionais entregaram ao conselho de administração do CHMT um pedido de transferência daquele serviço.



Alertam ainda para a grande afluência de doentes à urgência e para a existência de uma média de 67 internados por dia, que chegam a ficar por uma semana, e para o fraco controlo de infecções porque o isolamento não é feito verdadeiramente.



No final de Março, o conselho de administração assumiu que iria resolver a situação.



Coimbra: Até os doentes levavam os aquecedores

O cenário era dantesco: havia humidade por todo o lado, escorria água pelas paredes e era frio, muito frio. Tanto que chegou a haver relatos de doentes que levavam consigo os aquecedores. Parece impossível mas estamos a falar de um serviço hospitalar, mais concretamente do internamento de Ortopedia C do Bloco de Celas, em Coimbra.



A somar-se a tudo isto, no edifício também havia ratos e pombos e equipamentos tão velhos e degradados como mesas sustentadas só através de fita-cola. Também não existia sistema de ar condicionado nem cortinas entre as camas e o piso estava povoado por fios eléctricos, colocando em risco a vida dos doentes e dos profissionais de saúde.



A sinalização de todas estas situações foi feita pela Ordem dos Enfermeiros em várias visitas à unidade e só há três semanas o conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra interveio e começou a transferir os doentes para o bloco central, garantiu à SÁBADO fonte da Ordem dos Enfermeiros.