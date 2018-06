O tempo de espera por consultas de oftalmologia é cada vez maior. Segundo dados avançados pelo Público, no ano passado ficaram por fazer 233.228 consultas desta especialidade em Portugal – mais 29% que em 2016.

Esta terça-feira é apresentada em Lisboa a Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, que revela o quadro das insuficiências da rede pública e que estabelece os objectivos a seguir até 2025. Segundo os autores do documento, há tempos médios de espera que são "inaceitáveis". Em média, espera-se 180 dias por uma consulta de oftalmologia, havendo unidades hospitalares onde a espera é superior a dois anos.

A Estratégia Nacional para a Saúde da Visão centra-se na criação de pontos de realização de primeiras consultas ao nível dos cuidados de saúde primários – os antigos centro de saúde –, para que seja possível "libertar" os hospitais, e ainda no alargamento e uniformização dos rastreios de saúde visual infantil e da retinopatia diabética.

Segundo o jornal, no Centro Hospitalar do Oeste esperou-se, em média, 784 dias por uma consulta de oftalmologia no ano passado, e no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo 510 dias.

Apesar de Portugal ter muitos oftalmologistas - mais de mil estão inscritos na Ordem dos Médicos – apenas 44% trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Segundo os peritos, o défice é de 114 oftalmologistas.