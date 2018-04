Os tempos médios de espera para as primeiras consultas de especialidade estão acima dos dois anos em vários hospitais do país, enquanto cem mil doentes têm de esperar mais de um ano para fazerem uma primeira consulta.Segundo dados do Ministério da Saúde, citados pelo Diário de Notícias, a 30 de Novembro de 2017 pelo menos 74 serviços de consultas apresentavam prazos médios acima de um ano de espera. O protocolo diz que o tempo médio de espera para estas primeiras consultas não dever exceder os 150 dias. Mas, segundo o matutino, em 14 destes hospitais os doentes tinham de esperar dois anos para serem atendidos.A situação mais grave registada é as da consulta de dermatovenereologia no hospital de Aveiro onde o tempo de espera era superior a cinco anos para uma consulta que deveria acontecer no espaço máximo de 60 dias. Os dados obtidos pelomostrava que o tempo de espera era quase de 1.859 dias.A justificação para estes atrasos prende-se com falta de profissionais e de vagas, segundo apontam fontes hospitalares.A seguir a dermatovenereologia, as piores situações eram nas consultas de ortopedia, urologia ou reumatologia. O hospital de Vila Real destacava-se como sendo a que tinha mais especialidades com atrasos superiores a dois anosDe acordo com os dados disponibilizados, estes atrasos afectavam cerca de cem mil doentes."A verdade é que os tempos elevados se justificam pelo insuficiente número de médicos desta especialidade e, a este respeito, a direcção clínica esclarece que o Centro Hospitalar do Baixo Vouga solicitou vagas de várias especialidades, entre as quais as de dermatologia e reumatologia, sendo que, no último procedimento concursal para recrutamento de pessoal médico, não foi atribuída a este Centro Hospitalar nenhuma vaga de reumatologia, tendo sido atribuída uma vaga de dermatologia — de resto, a única vaga da região centro — à qual não concorreu nenhum recém-especialista", explicou ao DN fonte do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.