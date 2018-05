Através de uma auditoria publicada esta quinta-feira, o Tribunal de Contas concluiu que os "trabalhos a mais" e de "suprimento de erros", que ascenderam a seis milhões de euros, foram "ilegalmente qualificados", e deveriam ter sido submetidos "a concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação".



No foco da auditoria estão as modificações à empreitada adjudicada ao consórcio externo formado pelas empresas MRG – Manuel Rodrigues Gouveia, SA, Conduril – Construtora Duriense, SA e Tomás Oliveira – Empreiteiros, SA. O contrato inicial, firmado em 2010, previa um custo da obra no valor de 34.299.900,00 €. Após sequência da "identificação de erros e omissões" neste projecto, um acordo modificativo em 2012, que reviu o valor da obra para 39.500.000,00 euros. Contudo, posteriormente à celebração do acordo modificativo, foram executados em 2016 outros trabalhos adicionais, objecto de 25 notas de encomenda.



O Tribunal de Contas considerou que o Centro Hospitalar do Porto foi "pouco esclarecedor e muito sintético nas fundamentações" apresentadas para os "trabalhos a mais" executados em 2016. "No que respeita à qualificação atribuída pela entidade adjudicante a alguns dos trabalhos adicionais executados como trabalhos 'a mais', nos termos do artigo 370.º do CCP, em consonância com a análise efectuada no anexo II a este relatório, não se considerou essa qualificação legal, uma vez que o CHP não justificou a existência de circunstâncias imprevistas para justificar essa necessidade", lê-se no relatório do Tribunal de Contas.



Além disso, o TC apurou que foram executados qualificados pelo CHP como de 'suprimento de erros e omissões' que eram ilegais. "Não revestiram as características legalmente previstas para este tipo de trabalhos, porquanto, ou não eram indispensáveis ao acabamento da obra ou não resultaram de meros acertos de quantidades ou retificações de erros de projecto, sendo, portanto ilegais", concluiu.



Estes trabalhos ilegalmente qualificados como "trabalhos a mais" foram no valor de 921.739,25 € e os de "suprimento de erros e omissões" custaram 19.763,46 €. Atento o seu valor, explica o Tribunal de Contas, esses trabalhos deveriam ter sido adjudicados na sequência de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação.



A mesma entidade sublinha que "os responsáveis pela prática da infracção identificada foram os membros do Conselho de Administração do CHP que autorizaram a realização dos mencionados trabalhos". "A ilegalidade verificada que consubtancia a prática de normas relativas à contratação pública é susceptível de constituir a prática de infracção financeira sancionatória prevista na alínea I) do n.º1 do artigo 65.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)", lê-se.



Face a esta auditoria, o Tribunal de Contas remeteu o processo ao Ministério Público.

