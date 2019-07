)

Em populações tratadas com três misturas de diferentes pesticidas, a quantidade de baratas permaneceu igual e, ao ser tratada com uma mistura de dois inseticidas, a população de baratas na área "floresceu".



Testes laboratoriais mostraram que as baratas eram capazes de desenvolverem "resistência de cruzamento" em múltiplos tipos de pesticida, o que significa que as populações de baratas que sobrevivem às técnicas de erradicação acabam por sobreviver a futuras tentativas de repelentes com diferentes classes de pesticidas.



"Conseguimos observar um aumento da resistência até quatro a seis vezes apenas numa geração", afirma Michael Scharf, o autor principal da investigação. "Baratas estão a desenvolver resistência a múltiplas classes de inseticidas de uma vez e isso fará com que controlar estas pragas seja praticamente impossível com apenas químicos."



As baratas estão a tornar-se cada vez mais difíceis de matar e eliminá-las, no futuro, poderá mesmo ser "praticamente impossível". Esta é a garantia de um estudo realizado por investigadores da Universidade Purdue, em Indiana, que analisou controlo realizado por pesticidas numa espécie comum na Europa e nos Estados Unidos, as baratas-germânicas (Blattella germanica L.Os resultados, publicados na revista científica Nature , incidiram sobre três diferentes misturas de pesticidas. Das três, o único repelente com sucesso em reduzir a população de baratas foi um gel de avermectina mas, mesmo nesta, casos em que existiu uma resistência de 10% ao pesticida resultaram num crescimento da população.