Em termos percentuais, as queixas aumentaram na ordem dos 18,4%, tendo os elogios caído de 99438 para 8908. Os utentes também pediram muitas informações: um total de 728, quando em 2015 e em 2016 não chegaram aos 300 em cada um dos anos.

A Entidade Reguladora de Saúde (ERS) revelou, no Relatório de Actividades e Gestão 2017, citado pelo jornal Público, que os utentes reclamaram em média 192 vezes por dia o ano passado. 70% dessas queixas, pertencentes ao primeiro semestre daquele ano, dizem respeito a serviços públicos.Ao todo, ERS recebeu mais de 70 mil queixas (70 111) relativas a prestadores de saúde, um aumento de mais de 10 mil reclamações face ao período homólogo. Os motivos são os mesmos: procedimentos administrativos (20,3%), tempos de espera (19,5%) e questões relacionadas com a focalização no utente (17,0%).