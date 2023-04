7 Segredos para uma alimentação saudável

Está provado: os alimentos podem ajudar a evitar doenças crónicas como a diabetes e o cancro. Já há até sensores de glicose para perceber o que fazemos mal quando comemos. Fizemos o teste, lemos os estudos mais recentes sobre alimentação, falámos com especialistas e gente que mudou hábitos.

Saber que alimentos provocam picos mais elevados de glicémia pode evitar doenças crónicas como a diabetes. A SÁBADO usou um sensor de glicose durante 14 dias para identificar erros cometidos.





É preciso comer os alimentos certos para nutrir as bactérias boas que habitam no intestino e que ajudam a regular o apetite.Quase 500 estudos científicos investigaram os benefícios da Dieta Mediterrânica: menos risco de doença cardiovascular, obesidade e demência.A gordura é essencial para o funcionamento do organismo, mas em excesso pode crescer da mesma forma como um cancro.Batatas fritas e bolachas são ultraprocessados, produtos criados em laboratório para terem uma textura e sabor que o cérebro não está preparado para lidar.É sempre necessário comer menos para perder peso: os cientistas descobriram, avaliando o metabolismo de uma tribo africana de caçadores, que só o exercício físico não basta.As horas em que se fazem refeições e o tempo entre elas determina a forma como o organismo funciona.