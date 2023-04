Os segredos do nosso corpo e como perder peso

Ometabolismo tem um objetivo: a sobrevivência do corpo. É eficiente a captar energia dos alimentos para alimentar as células e armazena no tecido adiposo, a que consome em excesso, para ser usada em tempos de escassez. É por isso que é difícil perder peso, segundo o antropólogo evolucionista Herman Pontzer, autor de Burn, The Misunderstood Science of Metabolism (queimar, a ciência mal-entendida do metabolismo, em português). “O metabolismo evoluiu para evitar a perda de peso, porque isso levava à morte”, explicou em entrevista à revista da Universidade de Harvard.