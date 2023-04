Distinga as gorduras boas das más

Eunice Lopes não se considerava obesa, mas desde que fora mãe, há dois anos, que não conseguia recuperar o peso anterior. “Não tinha muito excesso de peso: uns três quilos. Mas tinha a barriga inchada e não me sentia bem com roupa mais justa”, conta à SÁBADO. Os quilos a mais eram mantidos com hábitos alimentares que abusavam da gordura. “Todos as manhãs comia pão com manteiga, ou antes manteiga com pão”, admite. E as batatas fritas acompanhavam muitas das refeições principais.