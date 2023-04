Sim, renda-se à sopa, fruta e legumes

Ana Paula Ochoa voltou a aprender a comer aos 54 anos. Depois de muitas dietas sem conseguir perder peso e preocupada com o elevado colesterol que as últimas análises clínicas apontavam, decidiu aderir à Dieta Mediterrânica. “Não foi uma dieta, porque a nutricionista não me proibiu de comer alimentos”, conta à SÁBADO. “Foi antes uma educação alimentar”, acrescenta. Aprendeu que não podia comer carne de porco quase todos os dias, como fazia. Percebeu que, apesar de o azeite ser uma gordura saudável, não devia usar tanta quantidade a cozinhar. E substituiu os caldos ultraprocessados que usava para temperar a comida por especiarias e ervas aromáticas.