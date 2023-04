Comer às 13h produz reações biológicas diferentes de uma refeição às 23h. Porquê? Queima-se mais energia ao almoço porque as células estão a necessitar de combustível

As horas das refeições influenciam mesmo a saúde

Rita Mendes Rodrigues janta às 19h e não volta a ingerir alimentos até ao dia seguinte. “Estou 12 horas sem comer, se tomar o pequeno-almoço de manhã”, conta à SÁBADO. Antes da alteração de rotinas alimentares, permitia que os ensaios da orquestra em que é instrumentista ditassem a hora das refeições. “Havia dias que chegava a casa às 23h e ia comer”, recorda. As refeições eram dominadas pelos hidratos de carbono. “Comia a todas as refeições, incluindo ao pequeno-almoço e ao lanche, com pão e bolachas”, explica. A alimentação, aliada ao stresse dos concertos, fê-la aumentar de peso e originou uma doença intestinal. “Tinha diarreia quase todos os dias.”