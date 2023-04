Como as batatas fritas de pacote viciam o cérebro

Francisca Souto comia muitas refeições pré-confecionadas. “Comprava panados de peixe e folhados”, explica. Não os considerava ultraprocessados. “Era peixe e cozinhava-os no forno. Agora sei que estão cheios de gordura”, acrescenta. Também abusava do açúcar. “Trabalho numa creche e todos os dias há bolo de aniversário!” Aos 24 anos, há muito que lutava contra a balança. No verão passado, resolveu procurar a página de Instagram da nutricionista Cátia Carvalho Silva. Pesava 90 quilos e já perdeu 20 quilos. O segredo foi não proibir todos os ultraprocessados. “As pessoas vão ter mais vontade de os consumir”, diz a nutricionista. “Aconselho antes a deixar de os comer todas as semanas.”