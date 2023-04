Os alimentos certos para as bactérias boas do intestino

Diana Campelo não se sentia bem há, pelo menos, cinco anos. As dores abdominais eram constantes, sentia-se inchada e tinha episódios de diarreia. Foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável e medicada, mas não alterou a sua dieta. “Nenhum dos médicos o indicou”, conta à SÁBADO. Muitas vezes não tomava o pequeno-almoço e, com fome, comia demasiado ao almoço. Fazia o mesmo ao lanche e enchia o estômago ao jantar. “Trabalho por turnos e isso prejudicou a minha saúde intestinal”, admite a polícia, de 28 anos. Em patrulha, percorria vários quilómetros a pé e tinha quebras de tensão. “Achei que precisava de açúcar e comecei a levar bolachas e folhados com chocolate.”