E se pudesse ter um sensor que detetasse os seus erros alimentares?

Comer arroz com frango provoca um pico de glicose mais elevado do que se juntar legumes e vai sentir fome mais depressa. Esta foi uma das lições aprendidas pela SÁBADO durante os 14 dias em que usou um sensor de glicose, aparelho que em Portugal só é comparticipado para doentes diabéticos

À 1 hora da madrugada, ainda a trabalhar à frente do computador, levantei-me para preparar uma sandes de queijo. Não costumo comer àquela hora, porque o habitual é estar deitada, a dormir, mas naquela noite tinha uma missão: identificar os alimentos que no meu organismo causam um pico de glicose. A glicémia é a quantidade de glicose, o tipo de açúcar usado como fonte de energia pelas células, presente no sangue. Quando comemos, a glicose no sangue sobe. De seguida, o pâncreas produz e liberta insulina, uma hormona que retira a glicose da corrente sanguínea e ajuda as células a absorvê-la, para que seja armazenada como energia.