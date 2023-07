Rudy desapareceu sem deixar rasto. Oito anos depois, encontraram-no

As mais lidas

Rudolph Farias IV, mais conhecido como "Rudy", estava desaparecido desde o dia 6 de março de 2015. Na altura tinha 17 anos e tinha saído de casa para passear os seus dois cães, no noroeste de Houston, uma cidade no estado norte-americano do Texas, informou a emissora KHOU, vinculada à CNN.



Agora, aos 25 anos, "Rudy" foi encontrado com vida, no passado sábado, 1 de julho, em frente a uma igreja, no leste de Houston. Segundo um comunicado da família, foram "bons samaritanos" que o encontraram e decidiram ligar para o 112.

Quando foi encontrado, Farias tinha um objeto que identificava um membro da família, segundo a polícia, e tinha também vários cortes, hematomas, nódoas negras e sangue no cabelo, como adiantaram alguns meios de comunicação.

O Departamento de Polícia de Houston já tinha recebido uma chamada na passada quinta-feira. Contudo, a mãe só foi chamada ao local dois dias depois, tendo reportado que o filho não estava nem mentalmente, nem fisicamente bem. No local, esteve também o Corpo de Bombeiros de Houston.

De acordo com o mesmo comunicado feito pela família, Rudolph Farias é não-verbal. Ao canal NBC, alguns membros da família acrescentaram ainda que o adolescente estava a sofrer de depressão, já que tinha perdido o irmão mais velho num acidente de mota há alguns anos. "Rudy", já deu entrada no hospital, onde está a receber "os cuidados de que precisa para superar o trauma", disse a mãe Janie Santana.

"Ele viu o seu melhor amigo morrer à frente dele. Passou por muito mais do que qualquer outra pessoa da sua idade", disse Brenda Paradise, investigadora particular contratada pela família Faria, em 2015.

Três dias depois do seu aparecimento continua-se sem saber ao certo onde Farias esteve ao longo de oito anos, já que as autoridades também não fornecem mais detalhes. O que se sabe é que em setembro de 2018 a polícia recebeu informações da família de que Farias tinha sido visto a dormir atrás de uma residência. As autoridades deslocaram-se mas não o encontraram.

Este caso vai continuar sob investigação. A polícia falará com o jovem esta quarta-feira, 5 de julho.

Só em 2022 foram realizadas quase 360 mil denúncias ao FBI de crianças desaparecidas, de acordo com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas.