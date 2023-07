Rudy Farias sempre esteve em casa da mãe mas vivia 'como um escravo', diz ativista

Durante os últimos oito anos Rudy Farias, que a mãe alegou que esteve desaparecido, esteve na realidade escondido em casa da mãe, que o drogou e abusou sexualmente dele. A informação é avançada pelo líder comunitário Quanell X, que esteve presente no interrogatório ao jovem juntamente com os polícias do Departamento de Polícia de Houston.







No início desta semana Janie Santana, mãe do jovem, anunciou que encontrou o seu filho . Segundo o comunicado emitido pela mãe, Rudy Farias estava desaparecido desde 6 de março de 2015 e foi encontrado pela polícia, na quinta-feira da semana passada, com ferimentos e junto a uma igreja.De seguida as autoridades anunciaram que iriam interrogar o jovem, apesar de a sua mãe afirmar que este era "não-verbal". Este interrogatório, que só aconteceu ontem, foi levado a cabo pela polícia de Houston e acompanhado pelo conselheiro Quanell X.Após o interrogatório o conselheiro afirmou: "Ouvi coisas horríveis daquele jovem e não queria que ele me visse a chorar, mas não consegui conter as lágrimas. Nenhuma criança deveria ser tratada assim pela sua própria mãe". Quanell X avançou que Janie Santana terá abusado sexual e fisicamente do jovem e forçou-o a tomar cogumelos alucinogénios, enquanto o mantinha escondido."Aquele jovem precisa de ser encaminhado para a melhor clínica de reabilitação de drogas e para o melhor centro de saúde mental que pudermos encontrar. É apenas uma criança. Uma criança que foi severamente abusada", continuou.Desde o início que os vizinhos desmentiram a versão da mãe , garantindo que Rudy nunca esteve desaparecido e partilhando interações recentes que haviam tido com ele.Segundo as informações agora conhecidas, quando Janie reportou o desaparecimento de Rudy, em 2015, tal tinha mesmo acontecido mas o jovem voltou para casa passados dois dias. Nessa altura a mãe terá argumentado que o melhor era o jovem de apenas 17 anos se esconder, uma vez que como já tinha sido feita queixa à polícia poderia ser preso."Ela convenceu-o de que a polícia queria colocá-lo na prisão, que a polícia estava a procura dele porque ele tinha fugido e que se fosse encontrado iria para a prisão", referiu o conselheiro.Agora com 25 anos, Rudy Farias afirmou que estava cansado de "viver como um escravo" e foi por isso roubou o carro e o cartão de crédito da sua mãe e fugiu na semana passada. Entretanto terá tido um acidente e abandonado o carro pelo que foi encontrado pela polícia na parte de fora de uma igreja local e com ferimentos.