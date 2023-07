Caso “Rudy” Farias: Vizinhos garantem que jovem não estava desaparecido

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os vizinhos de Rudolph Farias, o jovem que estava dado como desaparecido há oito anos, ficaram chocados quando souberam que tinha sido encontrado, e garantiram que nunca souberam que tinha estado sequer desaparecido. A família de Kisha Ross afirmou que o jovem costumava ir muitas vezes a casa deles, apesar de não o terem visto nas últimas semanas.



Twitter

"Esse rapaz nunca esteve desaparecido. Ele costumava entrar na minha garagem, brincar com o meu primo, filho e filha", afirmou Ross. Também o primo de Ross, Broderick Conley, garantiu que se costumavam encontrar frequentemente e que se riam "à grande".

Além desta família, também um outro vizinho, que quis manter o anonimato por temer a sua segurança, contou ao canal de televisão ABC13 que o viu viver na casa da mãe durante anos."Fiquei chocado com o desaparecimento, nós vimo-lo. É chocante para toda a gente ", disse.

Na altura do desaparecimento de Farias, a mãe de "Rudy" disse às autoridades que o filho sofria de depressão e de stress pós-traumático, desde que o irmão morreu num acidente de mota em 2011, e acrescentou que o filho era não-verbal. Sobre esta última informação, Ross comentou que o jovem falava. "Sei que quando ele estava a pensar no irmão, se sentava na floresta sozinho", acrescentou.

Esta terça-feira, Brooke Taylor, do canal televisivo ABC13, falou com a mãe de Rudolph Farias, à porta de casa e, apesar de não querer ser filmada, afirmou que o homem que os vizinhos achavam ser "Rudy", era, no fundo, o seu sobrinho. A mãe do jovem chegou mesmo a mostrar uma fotografia do rapaz.

Após esta informação, os vizinhos garantiram que esse não foi o homem que avistaram e confessaram que estavam confusos com a informação prestada pela mãe de Farias.

De acordo com o Departamento de Polícia de Houston, em 2018, um membro da família já tinha ligado para a estação da polícia a dizer que o jovem estava a morar num anexo da casa de um familiar, no entanto, quando as autoridades se deslocaram até ao local, não o encontraram.

Embora já se tenham passado cinco dias, desde que Rudolph Farias, de 25 anos, foi encontrado, os investigadores ainda não conseguiram falar com ele. A polícia deve fazer a primeira entrevista ao jovem, já nesta quarta-feira.

Segundo as autoridades de Houston, na passada quinta-feira de manhã, alguém ligou para a esquadra a dizer que tinha sido encontrado um homem a dormir em frente à porta de uma igreja, e que tinha consigo um objeto com a identificação de um membro da família. Foi assim que a polícia conseguiu contactar a mãe.

Mais tarde, a polícia do Texas acabou por identificá-lo como sendo Rodolph Farias, um jovem que tinha sido dado como desaparecido em 2015, na altura com 17 anos. Na época, a mãe comunicou o seu desaparecimento, depois de ter informado que ele não regressou a casa de um passeio que tinha feito com os seus cães.