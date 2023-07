Jovem portuguesa ficou em 2º lugar na segunda edição do Prémio Jovens Inventores

Filipa Rocha, de 27 anos, desenvolveu um sistema que torna a aprendizagem digital mais acessível às crianças com deficiência visual. O protótipo foi testado remotamente com cinco famílias.

Filipa Rocha foi uma das jovens empreendedoras premiadas pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP), presidido pelo português António Campinos. O vencedor do Prémio Jovens Inventores foi anunciado na cerimónia híbrida do Prémio Inventor Europeu 2023, a 4 de julho de 2023, em Valência. A portuguesa, de 27 anos, foi distinguida no âmbito do Prémio Inventor Europeu 2023. O que desenvolveu? Chama-lhe de 'Block-based Accessible Tangible Programming Systems' ou BATS. De forma simples, é um sistema de codificação baseado em blocos e uma linguagem de programação para facilitar o acesso à educação digital por crianças com deficiência visual.