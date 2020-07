Encontrado corpo no lago onde desapareceu a atriz Naya Rivera

Foi encontrado um corpo no lago onde desapareceu a atriz Naya Rivera. A atriz de Glee tinha ido passear com o filho num barco alugado no dia 8 de julho. A criança, Josey, de quatro anos, foi encontrada sozinha a dormir na embarcação. Disse às autoridades que ele e a mãe tinham ido nadar, mas que a mãe não tinha voltado.O desaparecimento ocorreu no lago Piru, no sul da Califórnia, EUA.Rivera tinha 33 anos e interpretou a personagem Santana Lopez na série até 2015.

Vários atores ligados à série já morreram: Cory Monteith, que interpretava Finn, morreu com uma overdose de drogas. Mark Salling, que era Puck, cometeu suicídio em 2018 depois de se dar como culpado do crime de posse de pornografia infantil.