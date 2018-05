A Human Rights Watch exigiu agora ao Dubai que revele onde se encontra Sheikha Latifa.

Em Março, a princesa Latifa do Dubai anunciou num vídeo que iria tentar a fuga do seu país, pelos maus-tratos que estava a sofrer por parte da família. No dia 4 de Março, com a ajuda de dois amigos, começou a sair do país, mas seria interceptada na costa da Índia. Desde aí, o seu paradeiro é desconhecido.



A Human Rights Watch exigiu agora ao Dubai que revele onde se encontra Sheikha Latifa. No dia 5 de Março, emitiu um comunicado em que considera a ocultação do seu paradeiro "um desaparecimento forçado".



Mas quem é Latifa? Uma das várias filhas do xeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Latifa já tinha tentado fugir do seu país rumo a Omã em 2002. No entanto, as autoridades do Dubai encontraram-na junto à fronteira e devolveram-na ao seu país, onde ficou durante três anos num centro de detenção e foi torturada, conta a Human Rights Watch.



Isso não travou Latifa de tentar uma nova fuga. Depois de abandonar o Dubai em Fevereiro, com a ajuda da amiga finlandesa de longa data Tiina Johanna Jauhiainen, encontrou-se com o amigo e antigo espião francês Hervé Jaubert.



As duas mulheres conseguiram chegar a Omã e entraram no barco de Jaubert. A embarcação, chamada Nostromo, partiu rumo à costa indiana. Mas numa operação conjunta dos Emirados Árabes Unidos e da Índia, que contou com três embarcações indianas e dois navios de guerra dos Emirados Árabes Unidos, Latifa foi detida a 4 de Março.



Segundo a Human Rights Watch, Jaubert e a sua tripulação foram agredidos. Jauhiainen estava com Latifa na parte de baixo da embarcação, onde ouviram gritos e tiros. Ensanguentado, Jaubert foi ter com as mulheres acompanhado por soldados. Durante o raide, Latifa insistiu que estava à procura de asilo político, contou Jauhiainen. "Mandaram-me manter os olhos fechados, com a ameaça de que seria baleada caso não cumprisse. Depois ouvi alguém a falar árabe e Latifa disse: ‘Disparem aqui, só não me mandem de volta aos Emirados Árabes Unidos’." Foi levada enquanto pontapeava os guardas e gritava", recordou, citada pela organização não-governamental.



À Reuters, uma fonte do governo do Dubai garantiu que "Latifa está sã e salva com a sua família" mas não prestou mais comentários. Tanto Jauhiainen como Jaubert receberam permissão para saírem dos Emirados Árabes Unidos.



Veja o vídeo publicado por Latifa:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UN7OEFyNUkQ" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>