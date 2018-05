O Governo vai apresentar o Plano Nacional de Alojamento Académico esta quinta-feira. No projecto está previsto o financiamento para a criação de alojamentos, com rendas acessíveis, para cerca de 50 mil estudantes do ensino superior, deslocados das suas áreas de residência. Para tal, o Estado vai ter a ajuda da Fundiestamo – empresa do grupo Parpública que trabalha no ramo de gestão de fundos imobiliários.

A secretária de Estado da Ciência e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, assumiu que se esta medida atingisse "metade da percentagem dos alunos deslocados nos próximos anos já não seria mau", em declarações ao Diário de Notícias (DN). Este número de metade dos alojamentos necessários representaria qualquer coisa como 50 mil camas a criar.

De acordo com o Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (RAIDES) 2016, da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência (DGEEC), existem 113 813 alunos (42% do total de inscritos) a viver fora da sua área de residência em universidades e institutos politécnicos públicos. E, de acordo com dados do Ministério, as camas existentes em residências do ensino superior apenas cobrem 12% destes alunos.

A Fundiestamo terá o papel de reabilitar casas antigas para servirem de alojamento, com rendas acessíveis, a estudantes, ficando esta como proprietária dos edifícios. Ao DN, Maria Fernanda Rollo explica que o objectivo será descobrir "soluções que sejam responsáveis" do ponto de vista económico, dado que é difícil "para as instituições do ensino superior dotarem-se num curto período de tempo de uma capacidade imobiliária que lhes permita dar resposta" às necessidades dos estudantes.

O Plano Nacional de Alojamento Académico prevê ainda, além desta iniciativa, a dedução ao IRS de despesas de alojamento de estudantes deslocados até aos 25 anos de idade. Com este esforço financeiro, o Governo espera uma compensação através da redução de percentagem de rendas não declaradas.