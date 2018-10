O valor do IRS sobre rendas e o IRC que é pago por empresas com actividades imobiliárias, aliado ao IMI e ao IMT, irá render ao Estado e as autarquias cerca de 3,3 mil milhões de euros este ano.

O mercado imobiliário fez com que o valor do IRS sobre rendas e o IRC que é pago por empresas com actividades imobiliárias cresçam quase 80% entre os anos de 2014 e 2018. De acordo com contas da consultora Deloitte citada pelo Jornal de Notícias, se acrescentarmos a estes impostos o IMI e o IMT, o Estado e as autarquias irão receber cerca de 3,3 mil milhões de euros - mais mil milhões que há quatro anos.



De acordo com a consultora, o valor do IRS entregue ao Estado pelos senhorios passou de 301 milhões de euros para 537 milhões, valor que corresponde a um aumento de 78%. Para este número terá contribuido, em grande parte, o aumento do valor das rendas das casas.



No caso do IRC pago por empresas com actividades imobiliárias, o valor terá subido dos 127 milhões para os 218 milhões de euros.

Os últimos dados disponíveis relativo ao mercado imobiliário sugeriam que, só no segundo trimestre deste ano, os preços das casas terão aumentado 11,2% - além de uma subida de 12% nos primeiros três primeiros meses de 2018.