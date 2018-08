Depois da semana da polémica com Robles e de uma publicação de arrendamento de um quarto em Entrecampos, Lisboa, por €650, uma breve pesquisa pelas várias plataformas de arrendamento de imóveis em Portugal permite perceber que os preços médios de um quarto já não são o que eram. Afinal, quanto poderá pagar um jovem para estudar em Lisboa e no Porto?

No primeiro semestre deste ano, o valor médio de um quarto alugado por um estudante foi €451, o que representa uma subida de €17 em relação ao período referente a 2017, segundo dados da Uniplaces, a plataforma online de alojamento de estudantes universitários.

Entre os principais pólos universitários do país, Coimbra é a menos dispendiosa para estudar, com uma renda média mensal foi de €291. Lisboa, por outro lado, tem há anos o título da cidade portuguesa mais cara para estudar – renda média de €485, uma subida de €26 face ao período homólogo de 2017. O Porto vem imediatamente a seguir, com uma renda média de €407 (mais €24 que em 2017).

Através de uma breve pesquisa em várias plataformas de arrendamento de imóveis em Portugal, é possível ver alguns do "carrossel da especulação imobiliária" a rodar. Ainda há um número elevado de quartos em Lisboa e no Porto a partir de €200 por mês, mas o maior número de anúncios apresenta valores a partir dos €350. Alguns, por outro lado, saltam para os €600, 700 e até €800 por mês. A SÁBADO encontrou um quarto a €1.500.

Quarto em São Jorge, Arroios, Lisboa, T7: €750

Este quarto num apartamento com 167 m² e T7 tem uma casa-de-banho privada e uma cama dupla, com capacidade para 8 pessoas. No anúncio não há referência a contas incluídas, pelo que presume-se que o preço de €750 não tenha as despesas mensais abrangidas.

O proprietário pede caução de um mês e refere que a casa está mobilada.

No anúncio do imóvel, também só é mencionada "1 casa-de-banho, fora o quarto que está para arrendar que tem um WC privado.







Suíte em São Jorge, Arroios, T7: €825

Com base nas fotografias partilhadas no anúncio, este quarto pertence ao mesmo imóvel do anúncio referido anteriormente. Este quarto, porém, tem o valor de €825 mensais, tratando-se de uma suíte com cama dupla e casa-de-banho privada.

As fotografias disponibilizadas mostram apenas uma imagem do quarto.



Quarto em Ramalde, Porto, 45m²: €650

Fica situado no Bofim num apartamento com dois quartos, perto da ESMAE – Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo e a Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria. O espaço para alugar tem casa-de-banho privada e cama de casal. O apartamento também tem um lugar de garagem.

Este imóvel está a ser promovido pela plataforma Uniplaces.







Quarto em Ramalde, Porto, 55m²²: €550

Fica perto do metro do Porto num apartamento com dois quartos, pertencente à plataforma online Uniplaces. O imóvel é composto pelos quartos, uma sala de estar, uma cozinha e um WC.

Mais uma vez, não permite animais de estimação.





Quarto no Marquês de Pombal, Lisboa, com 18m²: €500

Este quarto está inserido num apartamento com 3 quartos "totalmente equipado", segundo o anúncio. O arrendatário tem as despesas incluídas no preço e limpeza semanal das áreas comuns, quarto com cama de casal e mobilado, situando-se a cerca de 5 minutos do Marquês de Pombal e Picoas, pelo preço de €500 mensais – um valor pelo menos duas vezes mais alto que muitas propinas cobradas por universidades em Lisboa.



Além dos €500 iniciais, o proprietário pede 1 mês de caução e proíbe ainda a presença de animais, algo que já não pode ter que deixar de fazer caso seja aprovado o projecto de lei do Pessoas, Animais e Natureza (PAN) que impede os senhorios de recusar arrendar casa a interessados com animais de estimação, em Junho de 2017.





Quarto em Alvalade, Lisboa, com 45m²: €550

Este quarto é um entre vários neste imóvel em Alvalade (o número não é especificado na publicação, mas que pelas fotografias partilhadas poderá ter 3 quartos) com o valor de arrendamento mensal de €550 cada um. Segundo o anúncio, a casa foi remodelada, tem duas casas-de-banho e fica a 10 minutos do metro. Este não refere se o valor inclui as contas.



A cozinha apresentada no anúncio também parece um pouco pequena para uma casa com possivelmente três quartos.



Este proprietário também não permite animais de estimação, apesar de o diploma que o impede de colocar essa condição já ter sido aprovado em Parlamento.

Quarto em Santa Maria Maior, Lisboa, 75 m²: €1.500

Não está claro no anúncio se é um imóvel de luxo, mas este quarto publicitado pela Uniplaces tem o valor mensal de 1.500€. O apartamento tem 3 quartos e duas casas-de-banho, não são permitidos animais e o proprietário alerta para a possibilidade de poder "ficar barulhento durante a noite, uma vez que tem vários bares nas proximidades".

"O número de estudantes em mobilidade no nosso país continua a aumentar, sendo muito importante a continuação da aposta no mercado de alojamento para estudantes, para que o leque de opções aumente e se torne mais diversificado para quem procura casa ou quarto para arrendar", declarou Giovanni Lavra, country manager da Uniplaces em Portugal. Esta plataforma é a mediadora de muitos dos quartos com preços mais altos, principalmente em Lisboa.