Esta sexta-feira, foi publicado mais um anúncio de um quarto para arrendar em Lisboa pelo valor mensal de 600 euros, com as despesas incluídas. Trata-se de um quarto duplo, localizado perto da Praça de Touros no Campo Pequeno, com duas camas, duas mesas pequenas para estudo, um armário grande e duas mesas de cabeceiro.

Este pode ser arrendado por uma pessoa por 600 euros ou por duas pelo custo de 550 euros, incluindo também no preço o "tratamento de roupas de vestir, limpeza do quarto 1 vez por semana e mudanças de roupas de camas e toalhas", segundo se lê no post publicado no grupo de Facebook "Casas e apartamentos para arrendar em Lisboa".





Quarto a 600€

A senhoria pede ainda na entrada uma caução e o pagamento da primeira renda.

Um visionamento rápido pelo grupo permite perceber que há um certo crescimento de quartos que ultrapassam os 400 euros. Neste grupo em questão, desde o início de Dezembro até agora, em mais de 35 posts de senhorios e possíveis arrendatários, 12 diziam respeito a anúncios de quartos para arrendar a mais de 400 euros.