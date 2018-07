O anúncio de um quarto para arrendar a 650€ em Entrecampos foi publicado num grupo de arrendamento de casas e quartos em Lisboa e arredores e está a suscitar muita polémica. Mas não é um caso único.

Um anúncio de um quarto com o valor de arrendamento de 650€ está a causar polémicas e discussões no Facebook. O referido quarto está inserido num apartamento localizado em Entrecampos, Lisboa, e tem contas incluídas. Segundo o anúncio, publicado no grupo de Facebook "Quartos, Casas e Apartamentos em Lisboa e Arredores", e comentários da anunciante, o imóvel fica em frente ao Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e trata-se de um T2 arrendado pela referida senhora por 1.370€.



O anúncio, pelas 16h30 desta segunda-feira na rede social, está a suscitar polémica no grupo de Facebook, contando com mais de 400 comentários. Muitos deles constituem críticas ao preço do quarto e à alegada promoção da especulação imobiliária por parte da mulher. A discussão na Internet está "acesa" e a arrendatária actual já ameaçou processar por injúria e difamação alguns dos utlizadores que comentaram a publicação.



Segundo os comentários feitos pela arrendatária de um dos dois quartos da casa que colocou o anúncio, esta está a subarrendar o imóvel com autorização e conhecimento do proprietário. Inicialmente, a mesma admitiu pagar uma renda de 1.370€ pelo imóvel, mas depois referiu nos comentários que pagava 1.500€ mensais com contas incluídas no preço.



Na publicação, a mulher, de origem brasileira, explicou que quando chegou a Portugal foi este preço - alegadamente 1.370€ - o único que encontrou. "Eu graças a Deus estudei e posso pagar até mais. Moro onde eu quiser", frisou. Pode consultar a publicação aqui.



Este não é, porém, um caso único. Muitos quartos em Lisboa estão a começar a passar a barreira dos 500€. No portal de vendas português OLX, há um anúncio de 17 de Julho sobre um quarto de casal situado num apartamento perto do Centro Comercial Colombo pelo valor de 600€. Segundo a publicação, a casa no concelho de Benfica foi totalmente remodelada.



No mesmo portal, há outro anúncio do arrendamento de um quarto na Cidade Universitária por 500€ com contas incluídas, inserido num apartamento T2.