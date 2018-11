Uma família que tenha adquirido casa há menos de seis anos e pretenda destinar uma parte do imóvel ao alojamento local a turistas ou arrendando um ou vários quartos, por exemplo a estudantes, arrisca-se a receber uma factura pesada por parte do Fisco, com a exigência de que pague um valor superior de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT).Segundo o Jornal de Negócios , que cita o código do IMT, quem compra uma casa para habitação própria e permanente suporta menos IMT porque tem à partida uma isenção de imposto para os primeiros 94.407 euros. Já se o imóvel for adquirido para habitação mas não do próprio não há isenção e o imposto a pagar aumenta.Saiba tudo sobre este tema na edição desta quinta-feira do Negócios