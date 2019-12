As estrelas do teatro são os atores. Que o digam Ivo Canelas e Bruno Nogueira, que este ano o provaram, completamente a solo – o primeiro com Todas as Coisas Maravilhosas, elogio à vida, fortemente emocional, o segundo com o seu regresso à stand-up comedy, em Depois do Medo –, arrastando multidões, que lhes esgotaram todas as salas por onde passaram, em Lisboa e não só.A grande inspiração da criação teatral de 2019 foi, porém, o País em que vivemos. Filipe La Féria assinou, no seu Politeama, o melhor musical do ano, com Severa, história de uma fadista lendária que em si encerra a própria origem do fado, André Amálio terminou a sua abordagem ao fim do colonialismo português (em formato de teatro documental), com o multidisciplinar Os Filhos do Colonialismo a equilibrar sentimento, beleza e política, e o Teatro Praga foi particularmente feliz na sua paródia à história da dramaturgia nacional, Worst Of, recriando excertos de textos clássicos de Gil Vicente, Almeida Garrett ou André Brum, rindo-se deles e comentando-os com um olhar contemporâneo, que os rasgou ao meio para lhes arrancar o sumo e o absurdo, sem contemplações.Já nas encenações de grandes textos da dramaturgia mundial, o maior aplauso vai para Lulu, o díptico de Frank Wedekind que Carlos Avilez dirigiu para o seu TEC, com um elenco soberbo, liderado pela jovem e sempre eficiente Bárbara Branco (que este ano também esteve próxima da perfeição, ao lado de José Condessa, na encenação de João Mota do shakespeareano Romeu e Julieta, no Trindade), bem secundada por Elmano Sancho, Miguel Loureiro, Isac Graça e Rita Calçada Bastos.Também bem estiveram Cristina Carvalhal a dirigir com subtileza (e a ajuda de vídeos, em simbiose com a cena) O Dia do Juízo, de Ödön von Horváth, no São Luiz, e Miguel Loureiro a trazer para o presente duas peças canónicas, com fama de obsoletas, mas que ele mostrou terem resistido ao tempo: Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, no Teatro Nacional D. Maria II, e A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, no São Luiz.Nota final para A Letra Escarlate, da sempre controversa criadora espanhola Angélica Liddell, poderosa desconstrução do livro homónimo de Nathaniel Hawthorne (em fevereiro, no Teatro D. Maria II), a socorrer-se da nudez dos intérpretes para ilustrar a raiz sexual da vida e denunciar a hipocrisia dos puritanismos – uma lição.