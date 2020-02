A carregar o vídeo ...

Na juventude era freak. Chegou a rapar o cabelo a pente 1 e a usar fato de macaco à operário. Procurava a liberdade: correu a Europa, apanhava boleias, fazia performances na rua e declamava poesia. Essa rebeldia - que ainda custou umas lágrimas à sua mãe - convive na perfeição com uma obsessão pela organização, por chegar a horas e com um casamento de 30 anos. O dia em que se apaixonou por Pedro Domingos foi, admite, o mais feliz e o mais triste da sua vida. Sabia que era com ele que iria ficar e que, por isso, terminava ali "aquela coisa de que gostava tanto, o flirt".Maria João Luís começou no teatro há 34 anos, sem querer ser atriz. Teve bandas punk e experimentou a televisão por ser algo tão natural como "andar". Hoje, aos 56 anos, divide o tempo entre ser a vilã na novela Terra Brava, da SIC, e dar vida a um sonho que teve em criança na intensa peça Ermelinda do Rio.Não sei exatamente, acho que mais de 15. Já fiz muitas personagens más, como agora. Tenho uma energia e força que se adequam muito aos papéis de mulheres frias e austeras.Sinto isso. Não sei estar parada, nem de férias. Se estiver numa praia, tenho de andar. Costumo ir para uma praia que tem uma escadaria enorme, e venho muitas vezes a casa enquanto estamos na praia. Tenho uma certa hiperatividade que não foi diagnosticada quando era miúda, já foi diagnosticada um bocadinho mais tarde.Sim. Esta espécie de hiperatividade não me deixa estar quieta. Faz parte da minha personalidade, sempre vivi com isto, aceito perfeitamente.Nunca. Em miúda era muito aérea, talvez por esta hiperatividade não diagnosticada. Se me davam duas coisas seguidas para fazer, o mais certo era esquecer-me de uma delas. Tinha dificuldade na concentração. Depois era muito física, muito machona. Subia às árvores e todos os dias rasgava um par de calças. Ao mesmo tempo era metida comigo.Odiava a escola. Era um suplício. Só tinha facilidade nas disciplinas em que tinha interesse, como o Português, o Inglês, a Filosofia, nessas tinha as notas máximas. Nas outras esforçava-me para ter 3, tinha dificuldade em ler duas frases seguidas, dava-me ansiedade.Não tinham noção. Diziam: "A menina é aérea, mas a menina é esperta, não é tonta. É aérea." A minha família era de classe média-baixa. O meu pai trabalhava numa grande metalúrgica, como chefe dos operários, encarregado de secções, e era uma pessoa muito alegre. Tocava bateria, cantava fado nas festas e eu lia poesia. Sempre que fazíamos grandes almoços de família, eu declamava no final. Isso era uma coisa que sempre gostei de fazer. Sempre gostei de ler, devorava o Almeida Garrett.Sim. Jogávamos xadrez. Ele chegou a fazer campeonatos de xadrez nas associações em Alhandra [perto de Vila Franca de Xira]. O meu pai era um homem do associativismo. Fez parte da fundação do PS em Alhandra, era um homem das causas, um verdadeiro socialista.Não. Constava que o meu irmão estaria nas listas da PIDE, mas depois deu-se a revolução. Lembro-me das discussões políticas na casa dos meus tios. Falava-se muito. Uma vez, em miúda, ia numa excursão da escola e no autocarro os meninos iam cantar ao microfone. Eu fui cantar a música que ouvia todos os dias, que era do Zeca Afonso. A professora tirou-me logo o microfone das mãos. Contei à minha mãe e ela explicou-me: "Não podes voltar a cantar isso, senão vêm buscar a mãe e o pai." Durante duas semanas não se podia ouvir passos nas escadas, estavam todos assustados. Ainda tenho esse cheirinho do regime.Sou mais nova 10 anos. Acho que os meus pais não estavam à espera, foi uma coisa um bocado chata... Não queriam mais filhos. Mas eu era a luz dos olhos do meu pai. O meu pai era completamente fascinado por mim e eu por ele. Tínhamos uma relação muito íntima. O meu pai tinha capacidade de olhar para o outro, de se pôr na pele do outro. Mesmo quando fiz trapalhadas, como ir para Hamburgo... ou para Madrid... Não tinha consciência. Achava que o mundo era maravilhoso. Apanhei uma boleia daqui para Hamburgo com uns amigos alemães que conheci na praia em Porto Covo. Já antes tinha ido para Madrid, aos 15 anos, com uns amigos. Passaram por Vila Franca, eu andava de bicicleta e disseram-me: "Queres vir?" Eu fui.Fui a casa buscar os documentos e fui. Nunca recebi um ralhete a sério do meu pai. Ele percebia que havia um caminho que ia fazer e não havia hipótese de me conter.Ainda deitou umas lágrimas.Ficava revoltada porque achava que era uma tentativa de me subjugarem. Isso para mim era impensável. Houve uma fase em que me vestia de operária, com um fato de macaco, cabelo cortado à máquina 1 ou 2. Era diferente de todos. Não era hippie, nem freak, era a Maria João. Era uma artista. Já dizia poesia na rua, estava muito ávida das energias dos outros.Não sei. Era vontade de viajar. Tinha uma amiga com quem apanhávamos muitas boleias para ir para o Alentejo. A seguir ao 25 de Abril surgiu uma bolha de liberdade muito grande, acreditámos que as coisas eram possíveis. Ia à procura do que sempre procurei: liberdade, o ser livre. Seja lá o que isso for. Quando estive na Alemanha, talvez tenha sido a altura em que estive mais livre. Nessa altura tinha entrado na Barraca há pouco tempo.Fui para a [escola] António Arroio, [em Lisboa] estudar equipamento de interiores, pensava em arquitetura. Tinha sido sempre uma coisa estranha na escola, de repente, cheguei a um sítio que tinha gente muito parecida comigo. Depois comecei a fazer teatro, tive um namorado que trabalhava no CIDAC - Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral - e eu dizia poesia em certos eventos. Nesses eventos, conheci uma pessoa que era muito amiga da Maria do Céu Guerra e que falava muito de mim como a miúda que dizia poesia. Tinha 17 ou 18 anos. Pouco depois, conheço a Céu nos concertos de apoio a Timor-Leste, mas nunca mais me lembrei daquilo. Só que na Barraca, por graça, diziam: "Se se portam mal, vem a miúda que diz poesia." Um dia fizeram um casting e lembraram-se de mim. Fiquei. Era um grupo que eu adorava. Mas comecei sem querer ser atriz.Comecei sem saber, achei engraçado. Pensei: "Para já faço isto e depois vê-se." A sensação que eu tinha é que era só mais um capítulo. Se calhar ia ser atriz, depois ia ser arqueóloga. Depois percebi que havia na malta uma coisa da carreira muito séria. Ao fim de um ano e tal disse: "Eh pá, não é isto que eu quero. Sou muito nova para ficar aqui com estas cabeças de carreiras e tal." Saí e fui para a Alemanha.Era muita freakalhada. Vivi numa comunidade. Eles viviam de subsídios de apoio do Estado. Era uma quinta enorme, apalaçada, que pertencia a um da comunidade. Havia muita arte, pensava-se, falava-se, escrevia-se. Fazia performances na rua. Fiquei lá um ano.Comecei a ficar fartíssima daquilo. Estava cheia de saudades de Portugal, da família e de tudo. Apanhei uma boleia com um amigo de Hamburgo, que vinha vender pranchas de surf para Portugal.Voltei naturalmente à Barraca. Iam fazer um espetáculo e integraram-me. Fui sempre tendo trabalho, que foi uma sorte na minha vida.Era uma maneira de fazer dinheiro. Não era bem isto que queria ser. Ainda hoje não sei se é mesmo isto que eu quero ser. Não me vejo hoje a fazer outra coisa porque o prazer que me dá é muito grande. Sou sempre impelida a fazer. Sinto sempre essa necessidade de fazer acontecer, de construir. E o teatro é um sítio bom para isso. A construção de um espetáculo envolve muitos mundos. Daí eu não me ver a fazer outra coisa. Apaixonei-me pela encenação.Tem a ver com uma memória de infância. O espetáculo é quase uma catarse. E baseia-se num sonho recorrente que eu tinha - eu pequenina, deitada num caixão, e a minha mãe no caixão ao lado. As duas vivinhas da costa e eu perguntava-lhe: "Já são horas?" Ela não me respondia. Era isto. Inclui isso na peça. Deito-me ao lado da minha mãe - que já não está cá - e converso com ela. É uma coisa forte. Descobri, através do espetáculo, o que significava aquele sonho. Eu tinha assistido à dor que imprimiu a tragédia das cheias na minha família, a perda de tanta gente.Foram 20 e tal pessoas. Morreu muita gente, mas foi muito abafado na altura pelo regime.Nunca mais me esqueci desse dia. Até do cheiro que ficou em Alhandra... O cheiro era um cheiro a podre, uma coisa estranhíssima. Depois a figura do meu pai com a cabeça entre as mãos durante dois dias. Morreu a mãe dele, o irmão, a cunhada, primos… Eu fiquei fechada num quarto, porque não queriam que presenciasse aquilo. Então iam lá dar-me comida e passar um tempo comigo. Tinha 4 anos. Lembro-me dos gritos e do choro das pessoas que entravam em casa. Entrava sempre alguém a dizer que tinham encontrado mais outra pessoa. Cada vez que batiam à porta, havia mais choro. E a única pessoa que eu não queria que morresse era a minha mãe.Quando acabou o espetáculo de Estarreja, estava tudo certo, foi mesmo bom. Passou tão rápido que achei que não tinha feito tudo. Parece que me vejo de fora. Não sou eu. É uma outra energia, uma coisa que nos leva, que é, no fundo, a comunicação. É uma coisa que não faço sozinha, faço-o com o público. Depois disso, as palmas não interessam nada. Mas neste espetáculo, recordo-me sempre da minha família... Faço o rosto da minha mãe em cena. Tento recuperar o irrecupe- rável, a figura, a cabeça. A cabeça é uma coisa incrível.Os meus pais tinham relutância em falar comigo sobre isto. A minha mãe odiava a ideia. Não se falava. Quando comecei a ter algum êxito, na televisão, perceberam que não estava completamente perdida. Pondo-me no lugar deles também ficaria assustada. Efetivamente eu não era capaz de me focar em nada. Dizer poesia era muito bonito, mas não dava dinheiro para comer. Estavam assustados. Quando começaram a perceber que estava a trabalhar, a ficar independente, aí apaziguaram-se.Não. A minha mãe nunca comentou nada comigo. Era como se eu não fizesse isto. Às vezes falava - agora já mais velha - e dizia: "Ai, não-sei-quem viu-te na televisão, dizem que estás muito bem." Ou então dizia coisas do género: "Olha, não te fica nada bem aquele cabelo." Não era muito simpática relativamente à minha profissão. Não achava muita graça.Não, ela sempre esteve em casa.Lidava com naturalidade. Era natural que eles fizessem aquilo.Quando aparecia na capa das revistas, ele comprava para mostrar aos amigos. Comigo não comentava.No início, odiava. Não tinha esperança nenhuma em mim. Achava que não tinha salvação. Depois já ia ver os meus espetáculos.Era muito simples para mim fazer televisão. Era como andar. Confesso que me chateia quando não tenho audiências. Sim, isso sim. Sofro um bocadinho com isso das audiências. Mas sempre tive uma espécie de autocontrolo que me retirava o sentido crítico. Se calhar por ser freak, o sentido crítico não me castrava. Ir para cena era só prazer.Passado pouco tempo, começo a ter filhos e tive mesmo de fazer televisão. Ainda tive uma banda de punk. Parei com a televisão uns quatro anos. Estava numa fase de punkalhada. Fazia teatro com música, nos Netos do Metropolitano, uma coisa muito ao estilo dos Fura Dels Baus.Isto antes do meu primeiro filho.Sim. Com a Paula Cunha Rosa e com o meu marido de sempre, o Pedro Domingos.Não, no teatro. Voltámos a encontrar-nos mais tarde, aos 26 anos. Depois tenho o meu primeiro filho e acabou a banda.Ter um bebé e uma banda de punk é mais difícil. Sobretudo quando a banda não é bem o que se quer. Aí surge um convite para a televisão e vou. Empenhei uma parte dessa coisa de ser livre em prol da sobrevivência. Mas tirando sempre o melhor possível das coisas.Não foi quando o conheci, foi quando me apaixonei. Foi duro. Uma zona de grande encontro, uma coisa maravilhosa, mas uma noção de que, de alguma maneira, era ali que ia ficar, ia ficar com aquele homem. De certa forma acabava-se aquela coisa que eu adorava, o flirt. Agora era aquele homem e ia ser aquele homem.Sim. Senti logo e esse homem está comigo há 30 anos. Veja lá se não era verdade. Acho que há encontros de pessoas que se complementam de alguma maneira. Não sei dizer muito melhor do que isto. Encaixam de uma maneira que depois não é desencaixável, é como perder um braço. Quando esses encontros se dão, a coisa corre. Mas quando não é para ser, não é. Gostava que os meus filhos vivessem com carradas de gente pelo meio. Eu também tive os meus namoros antes do Pedro.Tenho 56 anos, mas não sou velha. Acho que o meu plano b, agora que descobri a encenação, será esse. Mas quando tiver 80 anos, se não quiser fazer, não faço.Sempre odiei ver a minha imagem. Nunca gostei, tinha uma certa repulsa. Prefiro o interior, o pensamento. Também por isso ainda hoje não gosto de me ver. Lá no estúdio ainda espreito assim e penso: "Até nem está mal."