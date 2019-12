2019 testemunhou uma admirável variedade no cinema: velhos nomes de volta à atividade, cineastas a elevar-se ao estrelato e jovens autores a estrear-se com sucesso. Entre os maiores, Quentin Tarantino voltou à ribalta com Era uma Vez... em Hollywood, uma homenagem à indústria que, embora sem a violência e a profanidade que lhe associamos, teve virtude de sobra nas suas mãos e nas de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Um filme de gangsters dirigido por Martin Scorsese e encabeçado pelo trio de veteranos de Robert DeNiro, Joe Pesci e Al Pacino, já seria de esperar que O Irlandês, mesmo com os seus 209 minutos, fosse um forte candidato à época de prémios.O cineasta espanhol Pedro Almodóvar brindou-nos com uma emotiva autobiografia, na qual Antonio Banderas se debate com drogas, uma carreira em declínio e a própria sexualidade no que é, para alguns, o melhor esforço da sua carreira – Dor e Glória.Entre as mais recentes superestrelas, o sul-coreano Bong Joon-ho (que já realizara Expresso do Amanhã ou Okja) assinou o filme asiático mais falado do ano: Parasitas, uma pungente dramatização do confronto de classes premiada com a Palma de Ouro em Cannes. E, conhecido pelas colaborações com Greta Gerwig ou Ben Stiller, Noah Baumbach emergiu no fim do ano com Marriage Story, análise de um divórcio que rendeu muita adulação a Adam Driver e Scarlett Johansson – e mais um vislumbre das estatuetas para a Netflix.Ari Aster, que já se fizera notar no género do terror com Hereditário, voltou a perturbar com o luminoso Midsommar – O Ritual, decorrido nas celebrações de um culto pagão sueco.Do destacado brasileiro Kleber Mendonça Filho (correalizado com Juliano Dornelles), chegou-nos Bacurau, vencedor do Prémio do Júri de Cannes em que o sertão nordestino é transposto para um mundo entre o western, o thriller e a ficção científica. E a atriz Olivia Wilde foi quase universalmente aclamada na sua estreia na realização em Booksmart, uma comédia de liceu à Superbad com as jovens Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein como protagonistas.Procurando reinventar-se como autor de filmes "sérios", o americano Todd Phillips – cujo currículo era composto de comédias como A Ressaca – teve em Joker, interpretado por Joaquín Phoenix, um belo começo: embora tenha polarizado os críticos, ganhou o Leão de Ouro em Veneza, e tornou-se um dos maiores sucessos de bilheteira do ano. Em Portugal, ficou atrás apenas de O Rei Leão, remake do clássico de 1994 que, não reunindo o mesmo consenso, contou com um rol de estrelas que incluía Seth Rogen, Donald Glover e Beyoncé para encher salas de cinema de todo o mundo.O restante pódio de bilheteira é reservado às sequelas de grandes blockbusters: Vingadores: Endgame, a quarta instalação da saga da Marvel, tão aplaudida pela realização dos irmãos Russo quanto pela atuação de estrelas como Robert Downey Jr., Chris Evans e Mark Ruffalo; Toy Story 4, que trouxe o tão antecipado retorno dos brinquedos vivos nas vozes de Tom Hanks, Tim Allen ou Keanu Reeves; e O Homem-Aranha: Longe de Casa, o segundo protagonizado por Tom Holland e com Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal e Cobie Smulders.O cinema português foi mais consensual: não houve falta de elogios a Sérgio Praia e a sua rendição de Variações na tão antecipada biografia de João Maia. O candidato português ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, A Herdade, de Tiago Guedes, pôs em destaque as qualidades da sua estrela, Albano Jerónimo; Snu, de Patrícia Sequeira, mostrou outro lado da relação entre Snu Abecassis (Inês Castel-Branco) e Francisco Sá Carneiro (Pedro Almendra); e, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, Diamantino, a comédia portuguesa de maior repercussão internacional, revela suspeitas semelhanças com um certo melhor jogador do mundo...