Regina Pessoa, de 50 anos, queria homenagear o tio que a ensinou a desenhar quando tinha 4 anos. Usavam carvão e desenhavam nas paredes de cal e nas portas. "Ele gostava de desenhar rostos abstratos. Comecei a desenhar com ele, com pedaços de carvão que tirávamos da lareira. Era uma forma muito original e que contrariava as regras das casas dos meus amigos, onde não se podia fazer. Ele encorajava-nos – a mim, à minha irmã e aos meus primos – a desenhar dessa forma."Depois do tio morrer, a realizadora recuperou os livros de contas e diários e decidiu dar-lhes vida. A curta-metragem Tio Tomás – A Contabilidade dos Dias está na shortlist para Melhor Curta-Metragem dos Óscares deste ano.