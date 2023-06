PS rejeita proibir telemóveis nos recreios das escolas

A petição que pede o fim dos telemóveis nos recreios do 5º e do 6º ano já foi assinada por mais de 15 mil pessoas e tem condições de ser debatida no Parlamento. BE e Chega! querem restringir o uso , mas o PS e a IL remetem para as direções escolares.