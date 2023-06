Crianças deixam de conversar, correr ou jogar à bola na escola. Ficam vidrados nos ecrãs e mal falam uns com os outros. Especialistas alertam para as consequências no desenvolvimento.

Quando Marta Salvaterra entrou para o 5º ano ficou espantada com o que viu nos intervalos na escola. Quase todos os colegas ficavam agarrados ao telemóvel em vez de brincarem. Não é que ela não goste de estar online, aliás adora ver vídeos no TikTok, mas nos recreios prefere falar com as amigas. “Sinto falta de brincar com os meus amigos que estão agarrados ao telemóvel. Os rapazes são os que ficam mais tempo a jogar Roblox. Acho que eles têm vergonha de brincar porque somos os mais novos na escola”, conta a criança, de 10 anos.