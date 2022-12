Estamos cada vez mais viciados nos telemóveis?

Começa por ser apenas um vídeo, mas quando repara está há horas a fazer scroll nas redes sociais. A culpa é do cérebro e do seu sistema de recompensa.

Quando Maria acorda, a primeira coisa que faz é pegar no telemóvel. “Se a deixar, ela passa a manhã toda coladinha naquilo”, confessa a mãe, Mariana Machado. O Tik Tok e o Instagram são as redes sociais favoritas da adolescente de 14 anos, “na nossa idade não se usa Facebook”, esclarece Maria, que passa em média 4h30 por dia online. O telemóvel passou a ser para ela e para os seus amigos um elemento essencial nas suas relações. É através dele que partilham jogos, vídeos e conversam. “Ficamos muito fixados”, diz Maria, que já chegou a sentir dificuldade em socializar por causa disso. “Às vezes sentimos a tentação de estar no telemóvel e de não fazer nada”, desabafa, lembrando que não raras vezes, em jantares de grupos, preferem estar todos a olhar para o seu telemóvel em vez de conversarem uns com os outros.