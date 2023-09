A utilização de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos passou a ser interdita no agrupamento escolar Gil Vicente, no concelho de Lisboa. É a primeira vez que uma escola pública da capital adota estas medidas, citando o interesse no bem-estar e aproveitamento dos mais jovens. Todos os alunos da escola básica (entre o pré-escolar e o 9º ano) estarão impedidos de utilizar o telemóvel, quer seja na sala de aula, quer seja no recreio.