Itália proíbe o uso dos telemóveis na sala de aula

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ministro da Educação de Itália aprovou uma circular em que proíbe os alunos de usar o telemóvel dentro da sala de aula. O documento assinado por Giuseppe Valditara reúne indicações acerca do uso de telemóveis e dispositivos semelhantes na sala, considerando que se trata de "um elemento de distração do próprio aluno e dos outros e de uma falta de respeito face aos professores, a quem é prioritário devolver autoridade".





A circular, que considera que "distrair-se com os telemóveis não permite acompanhar as aulas de forma proveitosa", não introduz castigos caso a regra não seja cumprida. "Com a circular não introduzimos sanções disciplinares, mas apelamos ao sentido de responsabilidade. Convidamos as escolas a garantir o respeito pelas regras em vigor", adianta o Ministério. Em novembro, o ministro da Educação indicou em entrevista que os telemóveis podiam ser deixados à entrada ou fora da sala de aula.O uso dos telemóveis é permitido, caso seja para finalidades didáticas. De acordo com a imprensa italiana, muitos alunos já desligavam o telemóvel à entrada da aula, mas é difícil aplicar a regra porque exige a verificação aluno a aluno. É desde 2007 que o aparelho não pode ser usado pelos alunos nas salas italianas, mas agora a proibição é reforçada. Antes, cabia aos diretores decidir sobre a regra.Um documento que acompanha esta circular adianta que os smartphones causam "a perda progressiva de faculdades mentais essenciais".

"Não difere em nada da cocaína", indica o documento: "Tem as mesmas implicações químicas, neurológicas, biológicas e psicológicas." Por isso, desencoraja o uso dos smartphones por parte dos menores de 14 anos, a impedir a inscrição nas redes sociais para menores de 13 anos, a proibir os telemóveis na sala de aula e a encorajar a ler livros, a escrever à mão e a exercitar a memória.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana