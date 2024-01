Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Defendem a escola pública, mas os filhos estão em colégios privados

Pedro Nuno Santos, tal como a coordenadora da sua moção política (Alexandra Leitão) optaram por colocar os filhos no ensino particular. O filho do secretário-geral do PS está no Colégio Moderno, do clã Soares, onde estudaram os filhos de António Costa.