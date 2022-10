Pandemia: Os dramas dos miúdos que não sabem ler nem escrever

Todas as noites antes de dormir, Duarte, 8 anos, lê pelo menos uma página do primeiro volume da coleção Diário de um Banana. A escolha do livro foi dele, a rotina nem por isso. Prefere a Matemática ou o Estudo do Meio, mas a sua principal dificuldade é o Português. Sobretudo escrever. “Para ele é uma seca”, resume a mãe, Raquel Guedes, de 39 anos. Há uma razão para insistir no que menos gosta: apesar de ter já entrado para o 3º ano, o filho continua a dar muitos erros ortográficos. Escreve frases corridas e também separa palavras a meio. Exemplos: “amãevaiàrua” sem um único espaço ou o verbo comprar sendo “com” espaço “prar”.