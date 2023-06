Quim Barreiros diz que canta Bocage. Será mesmo assim?

O músico popular assegura que "Água" é um poema do escritor setubalense. Daniel Pires, estudioso e biógrafo de Bocage, diz que é uma infâmia: "Se é pornográfico não é do Bocage".

Se fizer uma pesquisa por "poesia badalhoca de Bocage", "poesia porca de Bocage" ou "poesia pornográfica de Bocage" no Google irá encontrar dezenas de páginas que reproduzem um poema intitulado "Água". Esta semana, começou a surgir um novo resultado: uma canção de Quim Barreiros com o poema de teor pornográfico, referindo que é uma homenagem ao grande poeta de Setúbal e um dos mais importantes escritores do século XVIII português. Mas Daniel Pires, professor universitário que estuda há mais de 20 anos a obra do poeta, garante: "O poema não é de Bocage e é um ultraje dizer que é", lembrando que desde sempre houve apócrifos atribuídos ao escritor que não lhe pertenciam. Quim Barreiros tem outra opinião.