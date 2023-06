Ator Danny Masterson culpado de dois crimes de violação

O tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos, considerou o ator norte-americano Danny Masterson culpado de dois crimes de violação. Os atos terão ocorrido na sua casa, em Hollywood, entre 2001 e 2003.







REUTERS/Jonathan Alcorn

Na altura, tanto o ator como as vítimas eram membros da Cientologia e o artista terá usado a sua reputação para subjugar as mulheres. O caso terá sido denunciado à Igreja, que se comprometeu a tratar internamente do mesmo, mas acabou apenas por convencer as vítimas a não apresentarem queixa.Foi em 2017, na sequência do movimento #MeToo, que surgiram as primeiras denúncias sobre Danny Masterson. Numa primeira fase o júri não chegou a qualquer conclusão e, perante o impasse, os advogados tiveram de apresentar novas provas. O veredicto final também não foi consensual, tendo ficado coisas por provar – como uma terceira denúncia e o uso de drogas para perpetuar os atos – mas acabou por ser perentório sobre duas acusações.O tribunal provou ainda que alguns funcionários da Cientologia ameaçaram pelo menos uma das vítimas, coagindo-a a assinar um contrato de confidencialidade e 400 mil dólares (mais de 373 mil euros).Durante o julgamento, a defesa de Danny Masterson tentou descredibilizar os depoimentos das mulheres dizendo que estas apresentavam discursos "inconsistentes" e tinham como único objetivo a obtenção de "vingança". O ator reiterou sempre a sua inocência e chegou a lamentar estar a ser "condenado" antes do julgamento, mas agora poderá ser sentenciado com uma pena máxima de 30 anos de prisão.