Minho

Como se chegava ao Algarve há 40 anos Os carros traziam pirâmides de carga no tejadilho, os vidros tinham de ir sempre abertos, parava-se em Canal Caveira para comer um cozido e tentava-se - sem muita sorte - passar as curvas das serras sem enjoar - Site , Sábado.

Trás-os-Montes e Alto Douro

50 ideias para as férias dos miúdos Não sabe o que fazer aos filhos agora que a pausa letiva está quase aí? Não há problema: deixamos-lhe algumas sugestões radicais, outras culturais, umas desportivas, a maioria pedagógica e todas, sem exceção, garantia de um tempo bem passado - Style , Sábado.

Beira Litoral

Beira Alta

Beira Baixa

Serpa. O charme de uma terra forte De uma antiga casa e vacaria se fez um pequeno mas ambicioso projeto turístico. A discrição da fachada não poderia contrastar mais com o conforto, o bom gosto e o luxo (sem ser ostensivo) que encontramos numa rua sem história, onde o tradicional e o moderno se cruzam e somos recebidos por tetos altos abobadados, tijoleira antiga e paredes caiadas.

Estremadura e Ribatejo

Alentejo

Algarve

As melhores dicas para passar férias em Espanha GalizaValença ou Caminha - Corunha Muitos dizem que a Galiza é uma extensão de Portugal. As línguas que partilhamos, com cantares diferentes que deixam uma música persistente no ar, são a ponte de entendimento de duas margens separadas a litoral pelo rio Minho.

O ano está quase a acabar e ainda não gastou os dias todos de férias? Então não pense duas vezes e siga os nossos conselhos para umas miniférias - de carro ou de avião -, embaladas pela brisa do outono e pelos aromas da boa comida típica da época. E não, não precisa de gastar balúrdios para se refugiar num alojamento rural com spa na serra algarvia, para acordar num boutique-hotel na Costa Oeste ou para dormir em antigos solares, preciosidades escondidas nos recantos mais bonitos do País. Para quem sonha com outros voos, Veneza, Marraquexe ou Paris também abrem as portas dos seus canais, souks e boulevards a preços amigos da carteira. Sozinho, em casal, com amigos ou em família, só tem que escolher o seu destino favorito e partir à descoberta.(Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo)É assediada no verão por visitantes que chegam maioritariamente de Braga e do Porto para ali passarem as férias, mas Esposende não se esgota nessa altura. Caminhar pelo passadiço de madeira, que ao longo das freguesias de Apúlia e Fão acompanha os últimos passos do rio Cávado até à foz, é tão agradável como subir ao Castro de São Lourenço ou passear nas imediações da bonita e calma Barca do Lago. As estadias em dois dos hotéis mais carismáticos da cidade - o histórico Suave Mar, situado na marginal, ou o Axis Ofir, na outra margem, em Fão - fixam-se a partir dos €61 e €50 a noite, respetivamente, com pequeno-almoço incluído, preços em conta dadas as comodidades que ambos oferecem.Esposende permite também que estendamos a visita, sem dificuldade, a Vila do Conde e Póvoa de Varzim, Barcelos ou Viana do Castelo, todas elas cidades com valor patrimonial, paisagístico e gastronómico. Neste último ponto, sugerimos o restaurante Varandas do Cávado, do hotel Suave Mar, requintado no serviço e na cozinha, com foco na gastronomia regional (€25) e a Adega do Forno, na Apúlia, mestre na confeção de peixes na grelha e no forno (€20). Para uma opção mais irreverente, visite o Attytude, na Rua 1º de Dezembro (a mesma onde moram as pastelarias De Lili & Cª Gourmet, exímia nas clarinhas, e a mais antiga Marbela). Lá encontrará pizzas, hambúrgueres em pães coloridos, saladas, quesadillas, tacos e ainda um exuberante brunch ao domingo (€30) com Moët & Chandon à discrição.(Santo Tirso, Guimarães, Barcelos, Vila Verde, Amares)Sem grandes luxos, mas perfeitamente funcional para uma estadia curta, o Basic Braga by Axis apresenta-se como solução ideal para um passeio por Braga, a piscar o olho a cidades vizinhas como Guimarães, Barcelos, Santo Tirso ou Vila Verde (a partir de €35 por noite ou €43 com pequeno-almoço incluído). Aproveite para ir comer ao Silvas, um clássico da cidade minhota onde a arte de bem servir é inversamente proporcional ao preço (€12).(Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Soajo, Lindoso)A Casa D’Auleira (a partir de €55 por noite) ou o hotel Os Poetas (a partir de €30, uma pessoa, e €45, duas pessoas, com pequeno-almoço) são boas opções para uma escapadinha no Alto Minho. Uma vez em Ponte da Barca, não deixe de visitar Ponte de Lima, Arcos de Valdevez ou as localidades de Soajo e Lindoso, às portas do Gerês. Pelo caminho, pare para comer n’A Tulha (€15) ou no tradicional Saber ao Borralho (€25).(Valença, Vila Nova de Cerveira, Monção, Melgaço, Castro Laboreiro)Para este percurso propomos um passeio pelas margens do rio Minho, com Espanha do outro lado da fronteira. Em Caminha e Valença há propostas de alojamento interessantes, bem equipadas e com preços em conta. A Quintinha d’Arga, localizada na serra d’Arga com as praias de Moledo e Vila Praia de Âncora a 10 minutos de distância, é um agroturismo moderno com piscina exterior, cozinha regional e bicicletas para quem quiser pedalar na natureza (a partir de €25, uma pessoa, e €35, duas pessoas, com pequeno-almoço). Se for com crianças, a quinta organiza passeios a cavalo ou de burro. Também com vocação de turismo rural, a Casa da Quinta Nova, em Valença, tem piscina exterior, equipamento de churrasco e bicicletas para os hóspedes, que, aqui alojados, estão a 25 km de Vigo e a 44 km de Pontevedra. Considerando uma ou outra opção, sugerimos que visite Vila Nova de Cerveira, Monção, Melgaço e que ponha um pé no Gerês para ir a Castro Laboreiro. Lá sentirá certamente algum frio, nada que um bacalhau assado ou um cabrito em forno de lenha do restaurante Miradouro do Castelo não ajude a combater (€17). Também de cariz tradicional, o restaurante Casa das Velhas, localizado na Quinta das Mineirinhas, em Vila Nova de Cerveira, oferece uma carta de bons pratos e uma vista muito bonita sobre o Rio Minho (€20).(Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto, Ribeira de Pena, Alvão)A Casa de Lamas é um solar do século XVII, típico das terras de Basto, restaurado e transformado em alojamento turístico. A partir de €55 por noite pode ficar aqui hospedado, em sossego e contacto com a natureza, e a um passinho de Celorico, Mondim, do Alvão e do restaurante Luís do Outeirinho, casa de pratos tradicionais e preços amigos (€12).(Tarouca, Lamego, Ucanha, Salzedas)A Quinta Sul América é formada por alojamentos estilo bungalows totalmente equipados que, com a piscina, com o espaço para churrascos e para piqueniques garante total conforto para uns dias de férias (a partir de €60 com pequeno-almoço incluído). Lamego, São João de Tarouca, Salzedas e Ucanha estão a uma curta distância e oferecem muito para ver e para comer - nomeadamente o restaurante Típico do Mezio, onde o arroz de feijão com salpicão é divinal (€12).(Vila Real, Alijó)Amarante é uma cidade inquieta. Fronteira do Douro Litoral com Trás-os-Montes, a princesa do Tâmega foi sempre um ponto de passagem e de trocas importantes, de devoção religiosa, principalmente ao padroeiro São Gonçalo que tem a sua igreja e o convento erigidos junto da ponte romana, e de contacto entre artistas como Amadeo Souza-Cardoso, Agustina Bessa-Luís e Teixeira de Pascoaes. É precisamente a estes ilustres da cultura amarantina e portuguesa que o Des Arts - Hostel & Suites, propriedade de uma sobrinha-neta de Pascoaes, presta homenagem (a partir de €42 a noite, em quarto basic, e €15 em camarata mista, com pequeno-almoço). À mesa, há muitos bons tascos, restaurantes e pastelarias na Rua 31 de Janeiro a honrar os sabores tradicionais portugueses e os doces conventuais amarantinos. Entre lérias, papos de anjo, são gonçalos, foguetes ou brisas do Tâmega, o difícil é escolher - é melhor levar uma caixinha da Confeitaria da Ponte ou da Lailai com um sortido para a viagem de regresso. Não se esqueça de parar no Zé da Calçada, restaurante histórico com esplanada sobre o rio e um bacalhau que lhe deu fama ao longo dos tempos (€20); ou na Adega Kilowatt, uma taberna tradicional de vinhos com bons enchidos, queijos e produtos regionais para petiscar (€10).(Cinfães, Resende, Baião, Marco de Canaveses)A partir de €29 a noite, à semana, e €34 ao fim de semana, com pequeno-almoço, é possível ficar alojado no Hotel Comércio, no centro de Resende, perto de Cinfães, Marco de Canaveses e de Baião. É aqui que mora a Fundação Eça de Queiroz e o restaurante Residencial Borges, exímio em cozinha portuguesa (€20).(Vinhais, Parque Natural de Montesinho, Rio de Onor)Um fim de semana prolongado é uma boa desculpa para rumar ao Nordeste transmontano, ficar alojado nas casas de turismo rural Moleiro de Baçal, a 7 km de Bragança (a partir de €53 por noite), passear pela bonita paisagem do Parque Natural de Montesinho e provar as melhores carnes mirandesas no Careto (€15).(Vidago, Boticas, Montalegre, Pitões das Júnias)Chaves vive por alturas do inverno dias gloriosos para quem é amante da gastronomia tradicional transmontana. Enchidos, cascas, milhos e castanhas são alguns dos sabores que marcam a transição para a época do frio e que tornam ainda mais apetecível uma visita pelas ruas históricas flavienses, pelos seus marcos românicos e símbolos contemporâneos, como o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. As localidades vizinhas de Boticas, Vinhais, Montalegre e Vidago, onde se situa a recém-inaugurada Casa-Museu João Vieira, devem também fazer parte do roteiro. Ainda em Vidago poderá ficar alojado na Quinta do Olival, uma casa rural cinco estrelas, com ótima relação qualidade-preço (a partir de €60 por noite, com pequeno-almoço). Na restauração, não faltam sugestões de peso: a começar com o tradicional pastel de Chaves, honrado em casas como a D’Chaves ou na Pastelaria Maria, referida pelos locais como A Mariazinha; o Zeca Moura, meca obrigatória para comer presunto de categoria, acompanhado pelo jarrinho de vinho, o queijo e as azeitonas locais; e finalmente o Carvalho, pousio de tributo à comida regional - naco de vitela com arroz de fumeiro, cabrito assado em forno de lenha ou alheira com grelos (€20) - ou a Adega Faustino, um espaço com tudo o que é típico na região: linguiça, polvo, costeleta barrosã, alheira, rojões de redanho, bacalhau, só para nomear alguns (€15).(Sendim, Mogadouro, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Mirandela)O alojamento rural Curral d’Avó, a 18 km de Miranda do Douro, propõe comodidades de cinco estrelas a partir de €60, com pequeno-almoço. Além de Miranda do Douro, poderá visitar algumas das mais bonitas terras do Nordeste Transmontano e provar n’A Gabriela, em Sendim, a original posta à mirandesa (€20).(Vale de Cambra, Oliveira de Azeméis)O fim de outubro marca o fim da época alta e da confusão de turistas nos passadiços do Paiva. Portanto, se anda há muito tempo para fazer este trilho de 8 km, agende-o para os meses de novembro ou dezembro. Acabado o percurso, Arouca tem muito para ver - do Museu das Trilobites ao planalto da serra da Freita, sem esquecer o Mosteiro de Arouca ou o Arouca Geopark, onde está localizada a frecha da Mizarela, a maior cascata de Portugal, e as pedras parideiras, um fenómeno geológico único no mundo. Nos territórios vizinhos de Oliveira de Azeméis e de Vale de Cambra encontrará uma melhor relação qualidade-preço nos alojamentos. Se preferir um apartamento rústico, bem equipado e confortável, pode optar pela Casa da Nininha, a 5 km do centro de Vale de Cambra, onde os preços começam nos €50 por noite (T0). Caso esteja mais inclinado para uma estadia clássica num hotel, sugerimos o Dighton de quatro estrelas no centro de Oliveira de Azeméis (a partir de €70, quarto individual, e €75, quarto duplo, com pequeno-almoço). Para comer, não faltam pousios de eleição. Na Tasquinha da Quinta, a vitela arouquesa é a estrela, bem como as entradas de pataniscas de bacalhau, bucho cozido, moura frita ou rojões de redenho - vá com calma para não arrumar a refeição logo no começo (€20). Já em Vale de Cambra, espreite o Colher de Pau, casa rústica com bons pratos de cozinha regional (€15). Com sorte, apanhará uma noite de fados.(Ovar, Ílhavo, Vagos, Mira, Figueira da Foz)Aproveite um fim de semana de sol para passear entre o mar e a ria, pelas localidades de Ovar, Ílhavo, Aveiro, Vagos, Mira e Figueira da Foz. Sugerimos que se aloje em Aveiro, cidade com uma localização central e com grande dinâmica turística (o quarto duplo no hotel Afonso V fica a partir de €64,50, com pequeno-almoço, ou €52,50 sem) e que vá até São Jacinto para provar o peixe fresco do restaurante A Peixaria (€15).(Buçaco, Arganil, serra da Lousã, Conímbriga)As casinhas do Rosa Biscoito Suites, que também tem um bonito salão de chá, são confortáveis e práticas para uma estadia no Luso, quartel-general deste passeio entre as serras do Buçaco e da Lousã (T2 com kitchnet a partir de €50, duas pessoas, e €80, quatro pessoas). Se quiser fugir à rotina do leitão, considere o restaurante Pedra de Sal, onde o porco preto e o black angus nacional, bem como a apetrechada carta de vinhos (só da Bairrada são cerca de 170 tintos), são pontos fortes (€25). Já fora do Luso, não deixe de parar em Penacova para deliciar os olhos com o Mosteiro de Lorvão e com a Livraria do Mondego, um monumento natural nas margens do rio, e apaparicar o estômago com as nevadas de Penacova e os pastéis de Lorvão, doces regionais à base de ovos e amêndoa confecionados na pastelaria O Mosteiro, em Lorvão. A altiva Coimbra também rogará pela sua atenção - e porque não um passeio pela zona histórica, pela Universidade, com paragem n’A Taberna para comer? Neste restaurante há pratos a sair da brasa, como o bacalhau e o polvo, do forno de lenha, como o cabrito, ou do tacho, como a chanfana (€30). Se preferir uma opção mais económica e tradicional, entre no Zé Manel dos Ossos, onde os ossos da suã são especialidade (€12), ou no Cordel, espaço moderno que une na mesma carta petiscos, cozinha tradicional e propostas menos conservadoras, como os hambúrgueres (€15).(Castelo Mendo, Sabugal, Serra da Malcata)O hotel de quatro estrelas Lusitânia, no centro da Guarda, apresenta uma boa relação qualidade-preço para novembro e dezembro, bem como o hotel Vanguarda (a partir de €65 e €56 por noite, respetivamente, com pequeno-almoço). Aproveite para passear pela serra da Malcata e por Sabugal, onde comerá muito bem no restaurante Robalo (€18).(Castelo Rodrigo, Almeida, Trancoso, Marialva, Castelo Mendo)Um quadrado perfeito entre Castelo Rodrigo, Almeida, Trancoso e Marialva é o que sugerimos. Quatro bonitas aldeias históricas com epicentro em Pinhel, localidade onde ficam as Casas do Juízo, um turismo de aldeia premium com piscina, um pequeno núcleo museológico, uma estufa e uma quintinha com animais. Para novembro e dezembro os preços começam nos €73 por noite (T1), valor justo para o conforto e o sossego do alojamento. Outra opção é o Solar dos Almeidas, edifício do séc. XVII convertido em turismo de habitação em Terrenho, a 11 km de Trancoso (a partir de €40, uma pessoa, €60, duas, e €80, três pessoas, com pequeno-almoço). Se ainda lhe restar tempo, dê um salto a Castelo Mendo, a sul de Almeida, outra das 12 aldeias históricas de Portugal. Para comer, delicie-se com as iguarias tradicionais do restaurante O Caçador, em Malpartida, perto de Almeida. A qualidade é garantida pelos produtos caseiros que chegam à mesa, do fumeiro aos queijos, do cabrito e borrego ao arroz-doce de sobremesa (€15). Se só quiser petiscar, então dirija-se ao Retiro do Castiço, em Trancoso, tasquinha aprovada pelos locais e com provas dadas na morcela, na feijoada ou na orelheira (€10).(Gouveia, Oliveira do Hospital, Celorico da Beira, Fornos de Algodres)Tanto o Eurosol Seia-Camelo (a partir de €57 por noite, com pequeno-almoço) como O Vicente, a 10 km de Seia (a partir de €45 por noite, com pequeno-almoço) são boas opções para uma escapadinha de inverno. Para tornar este passeio pela serra da Estrela ainda melhor, vá até São Romão e delicie-se com a comida caseira do restaurante Margarida I (€15).(Vouzela, Oliveira de Frades, Viseu, Mangualde, Nelas, Tondela)São Pedro do Sul é uma pequena maravilha para os amantes de turismo de natureza. Banhado pelo rio Vouga, dono de um vale deslumbrante, a cidade tem nas suas águas termais e nas imponentes serras da Arada e de São Macário pontos de incontornável beleza. Para tornar a experiência mais interessante, sugerimos que fique num dos muitos turismos de habitação das redondezas que garantem conforto, sossego e exclusividade em iguais proporções. Veja-se a Casa dos Moinhos, antigamente sob a tutela da Ordem de Malta, que hoje é um refúgio de eleição para duas a três noites (a partir de €32 com pequeno-almoço), ou a Quinta da Comenda, outrora pertencente a D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques (a partir de €30 com pequeno-almoço). No que à gastronomia diz respeito, a vitela e o cabrito à Lafões, bem como o arroz de carqueja, são especialidades de eleição. Prová-las na Adega Típica da Pena é uma decisão sábia, não só pela confeção caseira com animais de criação própria, como pela envolvência de uma recôndita aldeia típica de xisto (€15). Na hora do lanche, dê um salto a Vouzela, mais precisamente ao Café Central e fique a conhecer o pastel de Vouzela, doce de massa folhada finíssima, recheado com ovos moles, de comer e chorar por mais.(Penhas da Saúde, Manteigas, Poço do Inferno, Valhelhas, Belmonte, Sortelha)A partir da Covilhã conhecerá a serra da Estrela viajando pelas localidades de Manteigas, Penhas da Saúde, Valhelhas e dando um saltinho às aldeias históricas de Belmonte e Sortelha. Aconselhamos que fique alojado no hotel Santa Eufémia ou no hotel Tryp Dona Maria (a partir de €56 e €68 por noite, respetivamente, com pequeno-almoço incluído) e que prove os pratos típicos da região na Taberna A Laranjinha (€15).(Idanha-a-Velha, Monsanto, Penamacor, Fundão, Castelo Novo, Piódão)É por terras beirãs que moram algumas das mais bonitas e históricas aldeias de Portugal. Percorrê-las requer um bom planeamento e tempo, pelo que aconselhamos que faça uma seleção das que quer visitar para que as possa contemplar devidamente. Para quem gosta do contacto com a natureza, sugerimos a Casa Santa Catarina, em Penha Garcia (a partir de €35, uma pessoa, e €50, duas pessoas). Daqui poderá visitar Idanha-a-Velha, Monsanto e até Penamacor, que não sendo aldeia histórica goza de uma bonita localização numa colina, com o castelo a encimar a paisagem, razões suficientes para que lhe prestemos atenção. Se a fome apertar, passe n’O Caçador, um restaurante simples com doses e refeições generosas baseadas no receituário regional (€12). Outra opção é ficar alojado no Fundão, no hotel de quatro estrelas Príncipe da Beira (€50 com pequeno-almoço) e de lá partir para Castelo Novo e Piódão, aldeia com uma boa oferta de alojamentos rurais, mas com preços mais elevados (a partir de €70 a noite). Mais simpáticos são os preços do restaurante O Solar dos Pachecos, uma casa rústica de xisto que, para além de petiscos, serve pratos típicos beirãos (€12).(Batalha, Alcobaça, Porto de Mós, Mira Daire)Porque não conhecer o Mosteiro da Batalha e o Mosteiro de Alcobaça durante umas miniférias e ainda aproveitar para dar um saltinho à Nazaré? Aqui poderá ficar alojado por €65 a noite (preço médio, com pequeno-almoço) no hotel Maré, mesmo junto à praia, e comer uma reconfortante caldeirada de peixe n’A Celeste (€20).(Óbidos, Caldas da Rainha, Foz do Arelho, Berlengas, Lourinhã, Torres Vedras)Peniche tem o condão de nos levar para longe, estando perto de tudo. Apesar de ser procurado essencialmente no verão, não deixa de ser encantador nos dias de frio e lareira. Óbidos e Lourinhã estão a escassos 30 minutos, visitas que não podemos deixar de recomendar, bem como à Foz do Arelho ou às paradisíacas Berlengas. Para ficar hospedado perto do mar não faltam opções de luxo e outras mais em conta, como o Star Inn Peniche. Localizado em frente à praia Cova da Alfarroba, a escassos 5 minutos do centro da cidade, o hotel goza de um ambiente descontraído moldado pela aura do surf (a partir de €65 por noite, com pequeno-almoço). Se quiser uma maior exclusividade, então opte pelo Torel Cliff, um elegante boutique-hotel a poucos metros da Praia D’el Rey, que tem no campo de golfe um dos atrativos (a partir de €55 por noite, com pequeno-almoço). À mesa, o peixe e o marisco são soberanos, quer seja no Restaurante do Parque, vizinho da lota e mestre na grelha e no tacho - arrisque na sopa de peixe ou na caldeirada (€15) - quer na Tasca do Joel, que se atualizou nos modos e na cozinha, com a entrada dos chefs Tiago Barroca e Rúben Ferreira. Prove os buziozinhos, o peixe fresco pescado à linha, o bacalhau ou a massada de cantaril (€25).(Ferreira do Zêzere, Dornes, Sertã, Constância, Almourol)Um passeio pelas terras do Zêzere deve fazer parte da to-do list de qualquer pessoa que queira conhecer as pequenas maravilhas do nosso país. Há alojamentos simpáticos por toda a região, quer seja na casa de campo Vila Maior, situada na vila de Sertã, com preços entre os €34 e os €69 por noite, ou nas Casas da Ladeira, um alojamento rústico da aldeia de Matagosa, a dois passos da barragem de Castelo de Bode, com quartos confortáveis, áreas comuns desenhadas para se sentir em casa e um jardim com árvores de fruto, barbecue e piscina de água salgada (a partir de €45 por noite, com cesta de boas-vindas incluída). Escolhido o alojamento, não pode deixar de visitar Ferreira do Zêzere, a encantadora aldeia de Dornes, Tomar e os seus monumentais Convento de Cristo e Aqueduto dos Pegões, Constância ou o bonito Castelo de Almourol. Para retemperar forças, espreite A Lúria, restaurante tomarense fundado em 1979 ao sabor da lampreia e do sável frito, aos quais se foram juntando outras especialidades regionais, como as silercas (espécie de cogumelo) com ovos mexidos ou as fatias de Tomar, doce conventual rico em gemas e açúcar (€25). Já O Regional, na Sertã, não deixa dúvidas ao que vem: enchidos, bucho recheado, maranhos, arroz-doce e a tigelada ditam a sinfonia dos talheres (€15).(Arrábida, Cabo Espichel, Comporta ,Tróia)No Hotel Ibis gozará de uma estadia cómoda, em Setúbal, a um preço acessível (a partir de €44 por noite). A serra da Arrábida, o cabo Espichel, ou mesmo Tróia e a Comporta estão a uma curta distância de carro e são boas opções para tornar o seu passeio especial. Entre as sugestões para comer, arrisque no peixe do Verde e Branco (€18) e no choco frito na Tasca do Choco (€10).(Ericeira, Colares, Cabo da Roca, Cascais, Estoril, Lisboa)No Ibis Lisboa Sintra a relação qualidade-preço não é impeditiva de uma escapadinha de fim de semana prolongado (a partir de €49 por noite). Já na Ericeira, a Villa Ana Margarida, quer o hotel, quer os alojamentos By Nature, também apresenta um preço competitivo (a partir de €50 por noite). Para comer aposte n’O Regional de Sintra (€18) ou no Restaurante Sul, na Ericeira (€25).(Portalegre, Marvão, Nisa, Gavião, Atler do Chão, Crato)Entrando na serra de São Mamede, a poucos metros da nascente do rio Caia, deparar-se-á com o complexo de turismo rural Cabeças do Reguengo. Aí encontrará o melhor de dois mundos: o sossego da natureza e a proximidade com Portalegre, Marvão e Castelo de Vide, três bonitas localidades repletas de ruas históricas e monumentos de enorme simbolismo. Se São Martinho permitir, poderá ainda usufruir da piscina panorâmica com os olhos pousados na paisagem imensa. Caso contrário, as vinhas, oliveiras, árvores de fruto e a horta deste agroturismo são o quanto basta para um retiro bucólico, numa casa apetrechada como os melhores hotéis (a partir de €60 por noite, com pequeno-almoço). Dê um salto ao Escondidinho, na Travessa das Cruzes, para provar numa típica tasquinha portalegrense pratos tradicionais alentejanos (€16). Em Marvão aconselhamos o Varandas do Alentejo que, para de fazer jus ao nome - empoleirado na serra de São Mamede - tem uma lista de migas, carne de porco preto, bacalhau, sericaia e outros que dignificam o melhor da cozinha regional (€18).(Aljustrel, Castro Verde, Ourique, Garvão, Almodôvar)Aqui está uma ótima oportunidade de visitar Mértola e de ficar alojado num edifício histórico, remodelado com personalidade, e com vista para o rio Guadiana. A partir de €30 por noite pode ficar a dormir no Mértola Castelo Palace by Eden Lands. Na hora de escolher sítio para comer, vá ate à localidade de Corvos e peça uma pizza caseira ou um dos muitos pratos regionais da cozinha d’A Paragem (€15).(Cuba, Beja, Alvito, Serpa)Perto de Beja, em Ferreira do Alentejo, fica o Hotel O Gato, a partir de €55 a noite, com pequeno-almoço. E porque não faltam bons pousios para comer, sugerimos-lhe a Adega Típica 25 de Abril (€15), em Beja, e o histórico O Alentejano, em Serpa (€20).(Santo André, Santiago do Cacém, Melides)Se está a pensar ir ao Badoca Safari Park, o Hotel Vila Park está com bons preços para o fim de semana prolongado dos Santos. A partir de €60 por noite, com pequeno-almoço, pode ficar neste hotel de quatro estrelas com quartos espaçosos, piscina e parque de diversões. A proximidade com Sines, cidade com uma bonita zona histórica e com o conterrâneo Vasco da Gama a olhar para o mar, com a lagoa de Santo André, Melides e as ruínas romanas de Miróbriga, abrem inúmeras oportunidades de passeio. Para comer bem sem gastar um fortuna, escolha o Beicinho, em Sines, onde o peixe e os mariscos são sempre frescos (€20) ou o Chez Daniel, na lagoa de Santo André que, além dos peixes na grelha, da caldeirada ou das enguias fritas, tem na carne de porco alentejana um dos grandes trunfos (€20).(Vila Nova de Milfontes, Porto Covo, Odeceixe, Aljezur)Tão bonita no tempo frio como no calor, não há época em que não valha a pena passear pela costa alentejana. Para ficar alojado, aconselhamos a Casas de Sabóia, um alojamento rural afastado da costa, mas com boas instalações (a partir de €70 por noite). Para comer bem e a um preço acessível, escolha a Tasca do Xico, em Porto Covo (€20).(Arraiolos, Montemor-o-Novo, Évora Monte, Viana do Alentejo)Cada vez mais dinâmica e com o encanto de sempre, Évora é uma daquelas cidades que não cansam o olhar - e não por acaso é chamada cidade-museu. Para novembro e dezembro, o Namasté, um hostel de quatro estrelas, propõe estadias a partir de €17, em camarata mista, €36, em quarto com casa de banho partilhada, ou €45, em quarto com casa de banho privativa. Para comer bem e barato, vá à Taberna Típica Quarta-Feira (€15).(Campo Maior, Badajoz)Terra raiana repleta de monumentalidade e excelente escolha para um fim de semana prolongado. No SL de Santa Luzia, hotel central de quatro estrelas, os preços começam nos €74 por noite, com pequeno-almoço. E para comer, nada melhor que a Taberna do Adro (€18).(Estremoz, Sousel, Monforte, Arronches, Borba, Vila Viçosa)Um passeio por Estremoz, Borba, Arronches ou Redondo é isco fácil para quem é amante de bom vinho e comida tradicional, a bons preços n’O Espiga (€15). O hotel de quatro estrelas Convento de São Paulo dá uma ajuda para que não tenha que pensar duas vezes antes de reservar estadia, com preços a partir dos €70 por noite (pequeno-almoço incluído).(Portel, Mourão, Moura)Ir até Reguengos de Monsaraz é um convite para passear pelas terras do Alqueva. Escolha o Recanto do Sossego para pousar as malas por duas noites, numa casa equipada com capacidade para quatro pessoas (a partir de €40 por noite) e daí siga viagem até Portel, Mourão ou Moura, todas elas bonitas localidades e com bons sítios para comer, como na Adega Velha, em Mourão (€15).(Vila do Bispo, Sagres, Cabo de São Vicente)Ótima relação qualidade-preço, o quatro estrelas Vicentina Hotel, em Aljezur, é uma boa escolha para as miniférias (a partir de €65 a noite). Partindo desta cidade, sugerimos que desça por Vila do Bispo até Sagres, onde deverá visitar o Cabo de São Vicente e provar o peixe grelhado da Adega dos Arcos (€15).(Lagos, Barragem da Bravura - Odiáxere, Portimão, Ferragudo)Alvor é aquilo a que se pode chamar pequena maravilha. Com as ruelas estreitas, casinhas brancas, castelo e as igrejas medievais, traça algarvia com cheirinho mourisco, Alvor tem tudo para encantar até o mais experiente passeante. A boa notícia é que a loucura de preços da época alta acalma com o outono e, para quem não faz questão de ir para o cinco estrelas Pestana Alvor Praia (a partir de €110 por noite, com pequeno-almoço), tem no Agua Hotels Alvor Jardim um pousio cuidado a partir de €50 a noite, com pequeno-almoço. Entre a Ria, o centro da cidade e a praia não faltam bons sítios para comer, como a Adega d’Alvor, forte na parrilhada, na cataplana e no arroz de marisco (€25) ou o Àbabuja, uma casa antiga de pescadores, decorada com objetos do mar, e conhecida pelo choco frito com amêijoas ou pela cataplana de carne (€25). Nas redondezas de Alvor, há outras bonitas localidades que merecem atenção: Portimão e a freguesia de Ferragudo a este, Lagos a ocidente, e a Barragem da Bravura, construída na ribeira de Odiáxere, entre Bensafrim e Marmelete, a norte.(Alcalar, Silves, Porches)Descansar na Estalagem-Abrigo da Montanha, um hotel rústico a 3 km da vila de Monchique e a 10 minutos do spa das Caldas de Monchique, é proposta para uma curta estadia no interior algarvio (a partir de €55 a noite com pequeno-almoço). Poderá ainda visitar os monumentos megalíticos de Alcalar e provar a cozinha serrana da Tasca do Petrol (€15).(São Bartolomeu de Messines, Alte, Salir, Querença, Loulé)Em São Brás de Alportel encontrará uma estadia confortável e a bom preço no Hotel Rural Rocha da Gralheira (a partir de €45, uma pessoa, e €60 duas pessoas, com pequeno-almoço). A partir daqui sugerimos um percurso por São Bartolomeu de Messines, Alte, Salir, Querença e Loulé que no 11 da Villa tem uma boa proposta para petiscar (€15).(Fuzeta, Olhão, Faro, Estói - Ruínas Milbreu)Porque nem todos os bons hotéis algarvios têm de ficar na costa, sugerimos o Hotel Rural Quinta do Marco (reabre a 6 de dezembro, quartos a partir de €54 por noite, com pequeno-almoço). Com spa, piscina, 18 hectares de quinta, oferece passeios a pé, de bicicleta, e atividades no campo, como apanha de frutos locais, da laranja ao medronho, da alfarroba às romãs, ou programas com animais. E se sentir falta do mar, Tavira fica apenas a 12,5 km. Para novembro, sugerimos o Ozadi Tavira Hotel, com espaços ao ar livre para programas em família (a partir de €60 o quarto single e de €75 o superior, com pequeno-almoço). Pode ainda visitar as ruínas romanas de Milreu, em Estói, a 30 km de Tavira. Quanto à mesa, no Tapas e Lendas, em Olhão, há bons petiscos da terra e do mar (€15). Na mesma senda, aconselhamos também a Tasca do João, em Faro (€15). Para uma refeição mais composta, tanto o Noélia como o Gilão, ambos em Tavira, darão conta do recado (€25).(Castro Marim, Odeleite, Vila Real de Santo António)Ideal para famílias, o Hotel D’Alcoutim é um três estrelas que nada fica a dever ao conforto (a partir de €40). Uma vez lá, percorra o Guadiana em direção a Vila Real de Santo António, com paragens em Odeleite e Castro Marim e pare para comer na Tasca Medieval (€15).(a partir de €136,20, 4 dias/3 noites, voo+hotel)Madrid é desde logo fascinante pela proximidade com Portugal e pelos preços apelativos para uma escapadinha. Os voos a partir do Porto com três noites de alojamento incluídas começam nos €136,20. Para quem vai pela primeira vez, nada como se perder nas ruas, nos parques e nas praças madrilenas, da Gran Via à Puerta del Sol, onde está a estátua do urso e do medronheiro, símbolo de Madrid, e o quilómetro zero de todas as estradas espanholas; da Plaza Mayor, com o vizinho Mercado de San Miguel, um mercado antigo onde hoje podem ser encontradas propostas variadas da cozinha espanhola, ao Parque do Retiro para descansar à beira do lago. Não deixe de visitar o Museu do Prado, com as suas obras de Velázquez, Rubens, Goya, El Greco, e o Reina Sofia onde mora, entre outras importantíssimas obras do século XX, a Guernica de Pablo Picasso. Para comer, procure as tabernas centenárias de Madrid (uma rápida pesquisa no Google dar-lhe-á umas 50 opções), casas genuínas com origem, muitas delas, no século XIX. A Bodega de La Ardosa, por exemplo, é famosíssima pela sua tortilha, mas na Calle Colón terá mais que uma escolha... deixe-se ir pela que melhor o impressionar e tapeie como um verdadeiro madrileno.(a partir de €108, 8 dias/ 7 noites, voo+hotel)Quando pensamos em viajar para destinos próximos e baratos tendemos a apontar sempre a bússola para a nossa querida e velha Europa, esquecendo que Marraquexe fica aqui tão perto - mais perto que Paris! Uma viagem de 8 dias, com voo e hotel de três estrelas incluídos, está disponível a partir de €108, nada de exorbitante para o destino em questão (a mesma oferta a partir de Lisboa começa nos €255 por pessoa). Uma vez em Marraquexe, é obrigatório entrar na labiríntica e pulsante cidade velha e embrenhar-se nos souks, os mercados típicos onde a mais singela prata, carteira de couro ou especiaria é regateada com vigor. Aconselhamos que vá com um guia para não se perder. Apesar de os vários mercados estarem sinalizados, o movimento e a confusão são tais que nem com um sentido de orientação excecional o desafio se torna mais fácil. Quando lhe der a fome, e por muito sorridentes que lhe pareçam as saladas, os sumos e frutos dos mercados de rua, opte por ir a um espaço local convencional, para evitar uma indesejada intoxicação alimentar. Sítios como o Le Salama, um restaurante cuja decoração impressiona antes mesmo de chegar o prato - e os cuscuz, as tajines e o borrego são deliciosos -, ou o simpático Café Kif Kif, com uma decoração simples e bonita e especialidades marroquinas muito bem confecionadas, são tiros certeiros e totalmente recomendáveis.(a partir de €259, 4 dias/3 noites, voo+hotel)A partir de €259 é possível passar quatro dias em Londres, com voo a partir de Lisboa e hotel incluídos, uma boa oportunidade para conhecer ou revisitar uma das capitais mais pulsantes e multiculturais da Europa. Na hora de escolher uma refeição boa e barata, largue a tentação de entrar numa cadeia de fast food e escolha antes espaços como o Pret à Manger ou como o EAT, de comida saudável.(a partir €149, 3 dias/2 noites, voo+hotel, ou €231, 4 dias/3 noites, hotel+Disneyland; com voos a partir de €40)Para uma escapadinha a Paris sugerimos dois tipos de programa: um fim de semana prolongado a dois, a partir de €149 (€169 de Lisboa) já com alojamento e voo incluído, em que poderá passear tranquilamente pelas elegantes avenidas e ruas da capital francesa; ou uma viagem em família à boleia das promoções da Disneyland que, a partir de 7 de novembro, tem descontos até 35% nas estadias em hotel ou resort Disney. Para quem tem filhos ou costuma viajar com crianças, esta é uma boa oportunidade para visitar o coração da Disney sem gastar um balúrdio. Em termos práticos, isso quer dizer que para uma família de três pessoas (dois adultos e uma criança) uma estadia de três noites com entradas para a Disneyland incluídas pode ficar por €231 por pessoa (há voos a partir do Porto por €40). É só procurar a opção e as datas mais vantajosas no site da Disneyland Paris. Na hora de escolher um sítio bom e barato para comer, os restaurantes italianos e asiáticos são sempre opções a ter em conta - há muitos chineses, japoneses vietnamitas, nepaleses espalhados pela cidade. Se preferir um sítio mais convencional, aconselhamos o Le Bouillon Chartier, com ambiente e cozinha classicamente franceses e preços amigáveis, ou o Foyer de la Madeleine, um espaço muito singular localizado nas catacumbas da Igreja de la Madeleine, aberto só ao almoço, com uma interessante variedade de pratos, cujos lucros são destinados a ajudar os sem-abrigo da cidade.(a partir de €121, 4 dias/3 noites, voo+hotel)Berlim é uma cidade dinâmica, multicultural, com uma personalidade cativante que nos conquista logo no primeiro encontro. Mesmo com a perspetiva de apanhar temperaturas baixas, não hesite em visitar a capital alemã para umas miniférias de inverno. Há bares e cervejarias tradicionais para se aquecer, como a Brauhaus Südstern, e mercados onde se vende vinho quente e comida de rua tradicional, como o currywurst servido no Mercado das Pulgas de Mauerpark. Os voos a partir do Porto começam nos €121, com estadia incluída.(a partir de €241, 3 dias/2 noites, voo+hotel)Visitar Budapeste em vésperas de Natal é uma experiência única. Nos meses de novembro e dezembro a Praça Vörösmarty organiza o seu famoso Mercado de Natal, com esmeradas banquinhas de madeira onde encontrará prendas incomuns e cheias de caráter. Para aquecer o corpo, pouco habituado às baixas temperaturas do Leste, prove a Palinca, uma aguardente típica húngara, e forre o estômago com o lángos, uma especialidade regional à base de massa frita com queijo e sour cream e que é bem servida no Retró Lángos Büfé. Os pacotes de voo a partir de Lisboa com hotel começam nos €241 por pessoa.(a partir de €114, 3 dias/2 noites, voo+hotel)Os tempos estão conturbados na Catalunha, bem sabemos, mas se as manifestações acalmarem nos últimos meses de 2019, então equacione uma visita de três dias a Barcelona, a partir de €114 (com voo a partir do Porto e hotel). A oferta de restauração é muita, mas nada como ir a um bar ou restaurante típico barcelonês. Aponte estes nomes: Els 4 Gats, Can Culleretes (o mais antigo da cidade), 7 portes, Los Caracoles, Casa Alfonso e Marsella.(a partir de €401, 4 dias/3 noites, voo+hotel)Veneza é um daqueles destinos que tanto desperta curiosidade como receio. A parte da curiosidade escusa grandes justificações, a beleza dos canais, da Praça de São Marcos e das gôndolas falam por si. Quanto ao receio, falamos claro da carteira e de quão caro pode ser viajar e gozar de uns dias neste cobiçado destino turístico. Contudo, a promoção que a Logitravel tem a decorrer até ao dia 7 de novembro é tão boa que até parece mentira: a partir de €401 poderá ficar hospedado no hotel luxuoso de cinco estrelas Bauer Palazzo durante três noites, com voo incluído a partir do Porto. Para conseguir o melhor preço, há que jogar com o calendário - na nossa pesquisa conseguimos as melhores ofertas para os primeiros dias de dezembro. Na oferta gastronómica vingam os peixes, o marisco, o aperol Spritz, os carpaccios, os risotos e o fígado à veneziana. Algumas destas especialidades podem ser provadas em restaurantes como a Trattoria Antica Sacrestia, o Al Theatro ou o All’Angelo, onde a relação qualidade-preço não é assustadora. Há também a opção da pizza - não esquecer que estamos em Itália - e não faltam espaços que vendem à peça ou inteira, como a Pizzaria L’Angelo ou a Pizza al Volo.(a partir de €261, 4 dias/3 noites, voo+hotel)É sábio visitar Roma durante os meses de frio: primeiro porque evita a enxurrada de turistas do verão, segundo porque não tem de passear sempre sob o desconforto de um sol tórrido. A partir de €261 (voo de Lisboa + hotel) pode fazer as malas e aproveitar para conhecer a deslumbrante capital italiana em 4 dias. Provar as massas e pizzas é obrigatório, tarefa que não tem que ser cara, como provam as pizzerias Il Capriccio ou San Marco.(a partir de €114, 4 dias/3 noites, voo+hotel) (a partir de €66, 4 dias/ 3 noites, voo+hotel)Podíamos começar este texto com um "vá para fora cá dentro", slogan mais que batido, mas que faz todo o sentido quando o assunto é Madeira e Açores. Não é por serem destinos portugueses que devem ser postos em segundo plano na hora de planear as próximas férias - "vou quando estiver reformado", quem nunca pensou tal coisa? Pois bem, não só os dois arquipélagos são pérolas embutidas no meio do Atlântico, formosas pelo seu deslumbrante património natural, como oferecem propostas muito vantajosas nos próximos meses. Os voos com alojamento para o Funchal começam nos €114 e para Ponta Delgada nos €66, ambos a pensar numa estadia de quatro dias e com partida do Porto (de Lisboa os preços começam em €163 e €90 por pessoa, respetivamente). Entre as especialidades regionais, prove a espetadas de carne em pau de louro, o peixe-espada, o bolo do caco e a poncha madeirense (As Vides e o Espada Preta são dois bons restaurantes em Câmara de Lobos) e os queijos, as lapas, o cozido das furnas ou os bifes açorianos em espaços como a Associação Agrícola, em Rabo de Peixe, ou a Tasca, em Ponta Delgada.